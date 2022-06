Lo botaron de la ‘U’ y ahora estará en su tercer Mundial: el resurgir de Luis Fernando Suárez

Es una fiesta en Costa Rica. La selección centroamericana derrotó 1-0 a Nueva Zelanda y se quedó con el último boleto al Mundial Qatar 2022. El técnico cafetero Luis Fernando Suárez logró llevar a los ‘Ticos’ a su sexta Copa del Mundo. Por su parte, dirigirá su tercer Mundial. Antes ya lo había hecho con Ecuador y Honduras. Conoce en esta nota cómo fue el duro camino que tuvo que recorrer para decir presente en la próxima cita mundialista.

Paso por Universitario de Deportes

El estratega colombiano llegó a la escuadra crema a inicios del año 2015, venía de disputar la cita mundialista Brasil 2014 con Honduras. Suárez estuvo al mando de Universitario por 20 encuentros, dejando un saldo negativo: cinco victorias, seis empates y nueve derrotas. Con estos resultados, la escuadra de Ate cayó en la zona de descenso y en septiembre del 2015 le rescindieron el contrato a Luis Fernando Suárez.

Salió campeón con Junior de Barranquilla

Tras su salida del cuadro estudiantil, el técnico cafetero fichó por el club Dorados de Sinaloa, en el que también tuvo una amarga estancia. Solo dirigió 12 partidos: una victoria, tres empates y ocho derrotas. Dejó el club mexicano y fichó por Deportivo La Equidad en junio de 2017. Ahí estuvo hasta diciembre de 2018, donde lideró 41 duelos y registró 17 victorias, 11 empates y 13 derrotas.

Luego pasó a Junior de Barranquilla. Aquí, Luis Fernando Suárez dirigió 26 encuentros (ocho victorias, 12 empates y seis derrotas) y consiguió la Superliga de Colombia. También entrenó a la actual estrella de Liverpool, Luis Díaz, quien ya la rompía en el cuadro colombiano. Posteriormente, fichó por el Deportivo Bucaramanga, pero disputó únicamente dos partidos.

Resucitó y clasificó a Costa Rica al Mundial

Los ‘Ticos’ empezaron mal las Eliminatorias de la Concacaf, en los primeros cuatro encuentros, solo empataron tres veces y perdieron el partido restante. Recién en la quinta fecha lograron derrotar 2-1 a El Salvador en condición de local. Sin embargo, después sufrieron dos duras derrotas ante EE. UU. y Canadá. Todo apuntaba a que Luis Fernando Suárez y sus dirigidos tenían que remar fuerte para reponerse en la tabla de posiciones.

A partir de ahí, la selección de Costa Rica arrasó con sus rivales. Obtuvo cuatro victorias en las últimas cuatro jornadas, y logró, de esa manera, arrebatarle el cuarto lugar a un Panamá que ya se creía seguro en el repechaje. Finalmente, los ‘Ticos’ accedieron a la repesca con 25 puntos.

Repechaje ante Nueva Zelanda

Costa Rica, al igual que la selección peruana, viajó hasta Qatar para buscar el último boleto al Mundial Qatar 2022. El rival fue Nueva Zelanda y los dirigidos por Suárez encontraron el gol muy temprano. Con ese tanto, el encuentro se hizo aún más manejable, pero Keylor Navas terminó siendo el héroe de los ‘Ticos’ y el mejor del partido.

Al finalizar el encuentro, el técnico colombiano expresó toda su felicidad. “Llegar a un tercer mundial es una obsesión que quería cumplir. Muy pocos técnicos lo han hecho y eso me llena de orgullo. Este equipo es espectacular. Me queda mucho por hacer por este grupo tan grande que no me caben las palabras para agradecerles, por este país y hasta por mi país”, dijo.

