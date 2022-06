Kenji Cabrera: “Tengo mucho agradecimiento al profesor Néstor Lorenzo”

El mejor momento de Kenji Cabrera en su carrera como futbolista está plasmado en las imágenes del pase preciso que le dio a Cristian Bordacahar para que este convierta el segundo gol de FBC Melgar ante Cuiabá de Brasil en la Copa Sudamericana. El partido terminó con triunfo y la clasificación a los octavos de final del torneo.

Sobre la jugada, el deportista reveló a La República que la confianza que le transmitió el entrenador, Néstor Lorenzo, minutos antes de su ingreso, fue importante para dar calma a sus compañeros sabiendo que ganar era importante.

“Cuando me tocó entrar, sabía que Racing perdía y teníamos la oportunidad de clasificar. Antes, el profesor me dio una charla, eso me motivó y dentro del campo conversé con los compañeros, me sentí tranquilo porque era un partido muy picante. Me di confianza”, dijo, atribuyendo además el trabajo serio que se hace durante los entrenamientos. “Se trabaja bien en todo y por eso los resultados”, agregó.

Kenji Cabrera Nakamura nació en Japón hace 19 años. Vino al Perú muy niño. Ya en Lima, su padre Edy jugó la Copa Perú en el distrito de Comas y, además, en Universitario de Deportes. De ahí la motivación para que el actual jugador melgariano ingrese a la Escuela EGB en el Rímac, y luego a la sede central, donde conoció hace años a Marco Valencia.

En el 2020 firmó por cuatro años por el FBC Melgar, pasando por las reservas hasta llegar al equipo profesional, en el que debutó jugando en la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Cabrera es uno de los huéspedes de la Casa Hogar que tiene el club en la calle Consuelo. Ahí convive con jugadores como Diego Rodríguez, quien también entrena con los profesionales.

“Ahí nos tratan de forma increíble, toda la gente de la casa club es genial. Hay comodidad y la pasamos muy bien”, refirió el futbolista.

Cabrera aseguró también que la partida del técnico Lorenzo a Colombia es un golpe duro para el equipo, pero que con esfuerzo se lograrán los primeros objetivos del año como ser campeones de la Apertura y seguir avanzando en la Copa Sudamericana.

“Tengo un mucho agradecimiento con el profesor que me ha permitido crecer como deportista y como persona. Con esfuerzo y bien mentalizados podremos dejarlo ir siendo campeones. El grupo está super enfocado en triunfar y por eso quiero buscar mis goles”, dijo.