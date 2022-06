Hinchas recibieron con cánticos a Gianluca Lapadula en Cusco

El arribo del delantero de la selección peruana Gianluca Lapadula ha generado furor en Cusco. De acuerdo a varios videos de su llegada a la región imperial, un grupo de cusqueños efectuó varios cánticos a modo de bienvenida.

Por ejemplo, en un video del portal ADN Sport se muestra cómo varias hinchas esperaron al futbolista por varias horas en el aeropuerto Velasco Astete tras conocerse de su arribo a Cusco. Así mismo, para sobrellevar el intenso frío, varios realizaron cánticos; por ejemplo, el “Cómo no te voy a querer”, música que se ha convertido prácticamente en un himno para la hinchada peruana durante las eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. Así mismo, corearon la canción “El cervecero” de Armonía 10, durante la espera por poder ver al delantero del Benevento.

“¿Cómo no te voy a querer?, ¿cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer”, entonaron.

Este cántico se hizo más frecuente luego de que Gianluca Lapadula saliera del aeropuerto cusqueño y abordara un vehículo para transporte turístico en Cusco. Los hinchas trataron de que el seleccionado se acerque a ellos, pero no lo lograron. Incluso, varios siguieron el vehículo y lograron arrancarle unos saludos con la mano al futbolista.

Actualmente, Gianluca Lapadula disfruta su estadía en el Valle Sagrado de los Incas. Su itinerario es muy reservado, pero se supo que este sábado 18 recorrería la maravilla mundial de Machu Picchu. Algunas fuentes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco confirmaron la reserva para ese día.