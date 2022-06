[En Vivo] Celtics vs. Warriors: ¿dónde ver el sexto partido de las finales de la NBA?

Celtics vs. Warriors EN VIVO juegan este jueves 16, a las 8.00 p. m. (hora peruana), por la sexta final de la NBA 2022. El encuentro, que se realizará en el TD Garden, se podrá ver en las señales de ESPN y Star Plus. En caso no puedas ingresar a estas, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Celtics vs. Warriors: ficha del partido

Partido Celtics vs. Warriors Fecha Jueves 16 de junio Hora 8.00 p. m. (hora peruana) Canal ESPN y Star Plus Lugar TD Garden

¿A qué hora juegan Celtics vs. Warriors?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

México: 8.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 3.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 3.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 3.00 a. m. (al día siguiente).

¿Dónde ver Celtics vs. Warriors?

Podrás seguir el Juego 6 de las Finales de la NBA entre Celtics vs. Warriors a través de las señales de ESPN 2 y Star Plus.

¿Dónde ver Celtics vs. Warriors EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Celtics vs. Warriors ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del juego Celtics vs. Warriors por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Celtics vs. Warriors: últimos partidos

Temporada Regular

Boston Celtics 107-111 Golden State Warriors | 17.11.2021

Golden State Warriors 88-110 Boston Celtics | 16.03.2022

Playoff - Finales

Golden State Warriors 108-120 Boston Celtics | 02.06.2022

Golden State Warriors 107-88 Boston Celtics | 05.06.2022

Boston Celtics 116-100 Golden State Warriors | 08.06.2022

Boston Celtics 97-107 Golden State Warriors | 10.06.2022

Golden State Warriors 104-94 Boston Celtics | 13.06.2022

Celtics vs. Warriors: cuota del partido

El favorito para quedarse con la sexta final son los Boston Celtics. Según el portal Betsson, el cuadro de la conferencia este paga 1,56, mientras que para los Golden State Warriors pagan 2,40.

¿Dónde juegan Celtics vs. Warriors?

Celtics y Warriors juegan en el TD Garden, recinto deportivo ubicado en el barrio North End de Boston, Massachusetts. El coliseo tiene capacidad para 19.580 espectadores.