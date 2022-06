DT de Ruidíaz lo llena de elogios: “Tiene ‘hambre’ de gol, no necesita motivación adicional”

Respaldo total. Pese a no ser considerado por Ricardo Gareca para el repechaje al Mundial Qatar 2022, Raúl Ruidíaz atraviesa un gran presente con el Seattle Sounders de la MLS: el delantero anotó un doblete en su última presentación y es el goleador del equipo.

El artillero fue clave en la goleada 4-0 ante el Vancouver Whitecaps y permitió que su escuadra se meta en zona de clasificación a los playoffs. Su desempeño no pasó desapercibido por el entrenador Brian Schmetzer, quien elogió a la ‘Pulga’ al finalizar el cotejo.

El estratega destacó el rendimiento del peruano y del uruguayo Nicolá Lodeiro tras la victoria. “Cuando tanto Nico como Raúl anotan, nuestro récord es 14-0-0. Entonces, cuando esos dos muchachos están ‘cocinando’, estamos ‘cocinando’”, resaltó en conferencia de prensa.

Ruidíaz lleva 54 goles en la MLS. Foto: MLS

Asimismo, se refirió al desempeño individual que tuvo el exjugador de Universitario y no consideró que su accionar busque generar algún impacto en en territorio incaico. “Creo que Raúl tiene ‘hambre’ de gol todo el tiempo, no creo que envíe ningún mensaje. No necesita motivación adicional”, agregó.

¿Cuándo fue la última vez que Raúl Ruidíaz jugó por la selección peruana?

Cabe resaltar que la última vez que Ruidíaz vistió la camiseta de la Blanquirroja fue en el 2021. Tras su negativa a ser considerado para los amistosos ante Jamaica y Panamá, el ‘Tigre’ no lo volvió a llamarlo y su lugar fue ocupado por Santiago Ormeño.