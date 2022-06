“Me dan ganas de llorar”: Tapia afirmó que algo murió en él, pero realizó un juramento al Perú

Aún parece una pesadilla la eliminación. Luego de la dura derrota de la selección peruana en penales por 4-5 ante Australia y quedar fuera del Mundial Qatar 2022, muchos jugadores del ‘equipo de todos’ se pronunciaron a través de sus redes sociales. En ese sentido, Renato Tapia escribió que será muy difícil sobreponerse de esta situación

El mediocampista jugó tal vez su peor partido en la Bicolor con la pelota en los pies. Impreciso en pases cortos y largos. El ‘Cabezón’ no lució el nivel del que nos tiene acostumbrado. Más allá de los errores puntuales, los socceroos lo leyeron bien y bloquearon cada intento de iniciar las jugadas en campo propio.

Renato redactó un extenso comunicado en su Instagram sobre la dura eliminación ante Australia. “No hay palabras para describir lo que siento día a día, cada vez que vuelvo a pensar en que no estaremos en el mundial, me dan ganas de llorar y de no pensar en nada. Ese día algo en mí murió, aún sigo buscando qué. Sé que pudimos dar más, creo que todos lo sabemos, pero simplemente no fue nuestro día”.

Tapia indicó que no se arrepiente de todos los esfuerzos que realizó por la Blanquirroja. “Perdí muchas cosas este año por la selección, pero no me arrepiento de ni una sola y volvería a hacerlo por este grupo y por mi país. Será muy difícil sobreponerme a esta situación, pero lo tengo que hacer por mi bien y por los que me rodean, que tanto apoyo me brindaron durante todo este tiempo”.

“Agradecer a todas las personas que fueron a Qatar, desde chico juré que iba a representar a mi país en el extranjero e inculcar a otras personas a que se sientan orgullosos de ser peruanos. Hoy puedo decir que pude ayudar a que eso pase. Ser peruano no tiene precio, ser peruano es ser distinto, ser peruano es que a pesar de todas las circunstancias siempre estamos juntos, unidos. Juro que volveremos, sé que volveremos”, puntualizó el jugador del Celta de Vigo.

Comunicado. Foto: Twitter Renato Tapia

