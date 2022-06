Julio César Uribe afirma que Australia anuló a Perú de manera “espectacular” en el repechaje

La tiene clara. Muchos hinchas consideraron que la selección peruana jugó mejor que Australia y mereció llegar a Qatar 2022; sin embargo, para Julio César Uribe, el conjunto oceánico realizó un gran trabajo y logró neutralizar el accionar de la Blanquirroja.

“No hay mucha vuelta que darle. La selección intentó todo lo que tuvo que intentar, jugaron a lo que siempre han jugado, pero el adversario lo descifró de forma espectacular porque no le dio una opción a lo que desarrolló Perú en ocho años”, sostuvo en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, el exmundialista enfatizó que fue sorprendido por el planteamiento que propuso el entrenador Graham Arnold. “Lo de Australia a mí me sorprendió porque lo hizo todo bien, desde su administración e intención de hacer gol, y no dar el espacio para que no le anoten”, agregó.

Australia logró clasificar a su sexta Copa del Mundo. Foto: AFP

Una de las grandes bajas en el combinado nacional fue Yoshimar Yotún. Christofer Gónzales fue el encargado de reemplazarlo y para el ‘Diamante’ su presencia no alteró el rendimiento de los dirigidos por Ricardo Gareca.

“El equipo estuvo a la altura de lo que estaba buscando, pero no lo encontró porque hubo mérito del adversario. ‘Canchita’ Gonzáles, quien reemplazó a Yoshimar Yotún, hizo un buen partido e interpretó lo que el técnico le indicó”, puntualizó.

Por otra parte, uno de los temas que más preocupación despierta en los aficionados es la continuidad del ‘Tigre’. Tras lo acontecido con los Socceroos en Doha, el argentino ya no es oficialmente el entrenador de la Bicolor y se espera que en las próximas semanas tome una decisión al respecto.