Andrew Redmayne se ha vuelto muy mencionado, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, luego de la tanda de penales entre Perú y Australia por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022, en el que se pudo apreciar por las cámaras a ras de cancha que el portero socceroo le botó los apuntes a Pedro Gallese.

“ Si me daba cuenta de que el arquero australiano me botaba el papel, lo afeitaba . Yo creo que Pedro (Gallese) no se dio cuenta”, expresó el guardavalla de Alianza Atlético para “Fútbol como cancha”.

En lo que a su colega en el arco respecta, agregó: “Pedro Gallese es el mejor arquero nacido en Perú que he visto. Tiene para muchos años más. Seguro dos eliminatorias más”.

El ‘Pulpo’ debió darse cuenta

Sin embargo, también le dio responsabilidad por no darse cuenta de lo que hizo el portero australiano.

“Pedro Gallese es el que se debió dar cuenta en caso Redmayne haya botado su papel, porque desde lo que vemos en la cámara no te puedes dar cuenta. No creo que él haya sido más vivo que nosotros. No pudimos hacer el gol que nos faltó para clasificar”, comentó.

Una derrota difícil de olvidar

Asimismo, consideró que pasará tiempo para que esta herida (la eliminación) pase en el hincha peruano.