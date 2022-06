Darwin Núñez tiene la misma edad que algunas ‘jóvenes promesas’ de Alianza, Cristal y la ‘U’

La realidad golpea y duro. Mientras acá seguimos llamando jóvenes promesas a futbolistas de entre 20 a 22 años, sus pares de Sudamérica se convierten en refuerzos de los clubes más grandes del fútbol mundial. La sensación del momento tiene nombre y apellido Darwin Núñez: el uruguayo de 22 años se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Liverpool por 100 millones de euros (pagaron 75 más 25 en variables).

Salvando las distancias y sin ánimos de ser críticos, en nuestro medio tenemos jugadores de la misma edad que no solo siguen jugando en el torneo peruano, sino que no logran asentarse como titulares en sus clubes, ya sea porque todavía no tienen las condiciones necesarias, les falta ritmo de competencia, decisiones técnicas o porque el sistema de menores está fracasando a la hora de exportar.

PUEDES VER: Darwin Núñez es nuevo jugador de Liverpool

Darwin Núñez es el nuevo compañero de Mohamed Salah y Luis Díaz. Foto: Liverpool FC

Hace mucho que nuestro país no logra vender a jugadores promesas hacia el extranjero y que se quedaron durante mucho tiempo en la élite del fútbol mundial. Por ejemplo, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Jefferson Farfán o el propio Paolo Guerrero, sostuvieron unas buenas campañas en torneo local antes de dar el salto (a excepción del ‘Depredador’, quien no debutó en Primera División).

Desde entonces otros jugadores partieron, pero no lograron consolidarse, como Sergio Peña, Yordi Reyna, Andy Polo, Edison Flores, Raúl Ruidíaz, ‘Churrito’ Hinostroza, Carlos Ascues, Jean Deza, entre otros. Algunos encontrarían su madurez en los últimos años o simplemente tuvieron que venir al Perú para ‘resurgir’ su carrera.

Sin ir muy lejos, los ahora llamados ‘jóvenes promesas’ están al debe, como por ejemplo Percy Liza, Miguel Cornejo, Mauricio Matzuda, Piero Quispe, Jairo Concha, Luis Arias , entre otros, quienes juegan en equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar o Universitario.

De los mencionados, solo algunos se han consolidado en estos clubes, mientras que los otros esperan su oportunidad en el banco de suplentes o a que un titular se lesione para poder ver acción.

El problema viene desde abajo, donde no se trabajan de la mejor manera en las divisiones menores y llegan a primera división con muchas falencias técnicas, por lo que dejan de ser considerados por los entrenadores y van a probar suerte en equipos del interior del país, pues no dan la talla en los clubes mencionados.