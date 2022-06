¿Cuántos años tendrán los jugadores de la selección peruana para el Mundial 2026?

La selección peruana no jugará el Mundial Qatar 2022, por lo que debe prepararse para afrontar las próximas eliminatorias sudamericanas. Aún no se conoce si habrá un cambio en el banquillo, ya que Ricardo Gareca dejó de ser DT de la Bicolor al no clasificar a la Copa del Mundo y no ha confirmado si renovará o tendrá otro destino.

Lo que sí se sabe es que, para volver a competir como se ha hecho en los últimos años de la mano del ‘Tigre’, debe haber un recambio generacional. De haber llegado al certamen mundialista, el promedio de edad de la Blanquirroja hubiese sido de 32 años. Es decir, para el Mundial Canadá-Estados Unidos-México 2026, esta cifra será mayor.

Selección debe prepararse para los torneos venideros. Foto: AFP

Por ello, en esta nota, conoce la edad que tendrán los jugadores de la selección peruana para aquel año:

Arqueros

Pedro Gallese - 36 años

José Carvallo - 40 años

Ángelo Campos - 33 años.

Defensas

Luis Advíncula - 36 años

Carlos Zambrano - 37 años

Alexander Callens - 34 años

Miguel Trauco - 34 años

Aldo Corzo - 37 años

Miguel Araujo - 31 años

Christian Ramos - 37 años

Luis Abram - 30 años

Marcos López - 26 años.

Mediocampo

Renato Tapia - 31 años

Yoshimar Yotún - 36 años

Christian Cueva - 35 años

Edison Flores - 32 años

Sergio Peña - 31 años

Pedro Aquino - 31 años

Wilder Cartagena - 31 años

Horacio Calcaterra - 37 años

Christofer Gonzáles - 33 años

Jairo Concha - 27 años

Gabriel Costa - 36 años

Raziel García - 32 años.

Delanteros

Gianluca Lapadula - 36 años

Álex Valera - 30 años

Santiago Ormeño - 32 años.

Por otro lado, referentes como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán contarán con 42 y 41 años, respectivamente.