Cuando las heridas hablan: los dolidos mensajes de los jugadores tras la eliminación de Perú

A muchos aún les cuesta aceptar que Perú no clasificó al Mundial Qatar 2022, sentimiento que se hace más fuerte mientras más implicancia se tenga de lo sucedido el 13 de junio. Por eso, las personas que afrontan por una tristeza más fuerte que cualquiera son los futbolistas de la selección peruana.

Después de perder en el repechaje, muchos de ellos decidieron manifestarse a través de sus redes sociales. Algunos lo hicieron de inmediato, otros tardaron algunas horas o días, incluso se podrían ver más mensajes de quienes aún no lo hacen. Recordemos en esta nota lo que mencionaron los jugadores.

Renato Tapia: “Ese día, algo en mí murió”

El volante peruano redactó un extenso texto en el que expuso su dolor por no ir a Qatar 2022, pero también agradeció el apoyo de los aficionados que fueron a ver a la Bicolor: “No hay palabras para describir lo que siento día a día. Cada vez que vuelvo a pensar en que no estaremos en el Mundial, me dan ganas de llorar y de no pensar en nada. Ese día, algo en mí murió. Aún sigo buscando qué ”.

Comunicado. Foto: Renato Tapia/Twitter

Luis Advíncula: “Doy un paso al costado de la selección”

El lateral peruano tuvo las palabras más fuertes, y hasta decidió retirarse de la selección peruana. El ‘Rayo’ se culpó por haber fallado su penal y se atribuyó el resultado negativo: “ Soy el único responsable de esta debacle, y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección” , escribió en Instagram, pero luego borró su historia.

Mensaje de Luis Advíncula en Instagram. Foto: captura

Carlos Zambrano: “Me levanté al día siguiente y el dolor seguía”

El ‘Káiser’ también utilizó Instagram para compartir su sentir: “Lo sentimos mucho, Perú. Pasó casi un día, y este dolor sigue muy latente. Imagino cómo le dolió a todos ustedes que tenían esa ilusión al igual que nosotros . Ahora, imagínense cómo nos puede doler a todo este hermoso grupo”.

Publicación de Carlos Zambrano. Foto: Instagram

Pedro Gallese: “Va a ser difícil levantarse, pero lo vamos a hacer”

El capitán de la Blanquirroja, al igual que sus compañeros, envió un dolido pero esperanzador mensaje: “Ahora hay un gran dolor por no conseguir el objetivo. En la vida, hay experiencias buenas, pero también uno tiene experiencias malas como estas, que enseñan y ayudan a seguir creciendo. Fue muy duro lo que nos pasó. Va a ser difícil levantarse, pero lo vamos a hacer ”.

Publicación de Gallese. Foto: captura de Instagram

Gianluca Lapadula: “Unidos tendremos nuestra revancha”

El ‘Bambino’, quien fue uno de los jugadores clave para alcanzar el repechaje, tuiteó: “Aunque sí duele, estoy muy orgulloso de todos mis hermanos. Hemos hecho lo imposible para lograrlo. Unidos tendremos nuestra revancha. ¡Somos la Blanquirroja! ¡Arriba, Perú, hasta el último cartucho! ”.

Publicación de Lapadula. Foto: Twitter

Sergio Peña: “Estamos tristes, adoloridos, pero no avergonzados”

El jugador del Malmo mostró el cariño que tiene hacia sus compañeros y el amor que siente por el Perú: “Estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros. Orgulloso, porque solo desde adentro podemos saber y sentir lo que es representar a todo un país. Nos dieron por muertos hace mucho tiempo, pero supimos darles esperanzas y alegrías partido a partido a todo nuestro país ”.

Así fue el mensaje de Sergio Peña en sus redes sociales. Foto: Sergiop28/Instagram

André Carrillo y Edison Flores

A diferencia de sus compañeros, la ‘Culebra’ solo publicó una foto con todo el plantel junto a la frase “Te amo, Perú”.

Mensaje de André Carrillo. Foto: captura de Instagram

Mientras que el ‘Orejas’ dejó en intriga a varios aficionados después de subir una postal suya con la frase: “Gracias por todo”. Pero no fue lo único, además acompañó la historia con la letra de una canción de Sebastián Yatra que dice: “Y esto duele. Me debo ir. No me quiero ir. Me tengo que ir. No quiero partir” .