Arquero de Australia se pronunció tras ser ‘acusado’ de jugar sucio con Pedro Gallese

Luego de la dura eliminación de la selección peruana por 4-5 en penales ante Australia rumbo al Mundial Qatar 2022, la afición peruana quedó destrozada y se mantiene en ‘luto’ por la catástrofe frente a los socceroos. En ese sentido, los oceánicos acudieron a recibir a sus ‘héroes’ y el más solicitado fue el arquero Andrew Redmayne.

El guardamenta principal de Australia, Mathew Ryan, fue el encargado de arrancar el encuentro ante el ‘equipo de todos’, pero fue sustituido a los 120′ por el tercer golero, quien se paró en la tanda de penales. Ryan explicó que aún no han asimilado la clasificación: “Es enorme, ya se puede notar el impacto que ha tenido. Los hinchas y medios son tan positivos, optimistas y ansiosos. Esa es la influencia que tenemos estando en la selección nacional, los socceroos. El éxito es algo contagioso”.

Por su parte, Andrew Redmayne, el arquero que le atajó el penal decisivo a Alex Valera, fue el más pedido por la prensa y los hinchas de la selección australiana. Además, abrazó emotivamente a su pequeño hijo. “Es bastante surrealista. Realmente todavía no se ha asimilado. No soy un héroe. Solo jugué un papel muy pequeño, así que no puedo tomar ningún crédito”, puntualizó.

¿Cuándo empezarán las próximas Eliminatorias?