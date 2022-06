Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO ONLINE: ¿cómo seguir el partido por la liga argentina 2022?

Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO juegan este miércoles 15 de junio por la fecha 3 de la Liga Profesional de Argentina 2022. El Xeneize y el Matador chocan en La Bombonera desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina) con el objetivo de mejorar sus posiciones. La transmisión irá por ESPN y Fútbol Libre, y la mejor cobertura ONLINE está en La República Deportes.

Se reedita la final de la última Copa de la Liga: el Azul y oro se alzó con la victoria hace menos de un mes con un marcador de 3-0. Los pupilos de Sebastián Battaglia saldrán por un nuevo triunfo con las ausencias de Advíncula y Zambrano, quienes aún reposan tras disputar el repechaje con Perú. Tigre, por su parte, quiere mostrar su progreso desde entonces, aunque sin Luciatti, expulsado.

¿A qué hora juegan Boca Juniors vs. Tigre?

El encuentro Boca Juniors vs. Tigre empieza en los siguientes horarios, según tu ubicación:

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 2.30 a. m. (jueves 16)

Italia: 2.30 a. m. (jueves 16).

Boca cayó 1-0 ante Central Córdoba en la última fecha. Foto: Ligaprofesional/ AFA/ Facebook

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Tigre?

Estos son los canales que pasarán el partido Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO para cada país:

Perú: ESPN, Star+

Ecuador: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Bolivia: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Argentina: ESPN Premium

Brasil: ESPN 4, Star+, NOW NET e Claro

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount+

Internacional: Fanatiz Internacional, AFA Play.

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este partido por la Liga Profesional de Argentina será transmitido vía streaming por Star Plus en toda Latinoamérica (excepto Argentina). No obstante, si no cuentas con esta alternativa, puedes seguir todas las incidencias y goles del Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO ONLINE GRATIS en la web de La República Deportes.

Boca Juniors venció 3-0 a Tigre en el último enfrentamiento entre ambos. Foto: Ligaprofesional /AFA/ Facebook

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Tigre en Fútbol Libre?

Si quieres ver el cotejo Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO por Fútbol Libre, haz lo siguiente:

Entra a futbollibre.online

Busca Boca Juniors vs. Tigre en el listado de compromisos

Presiona uno de los enlaces que se muestran en pantalla.

¿Cómo ver Fútbol Libre por internet gratis?

Desde el navegador que prefieras, escribe la siguiente dirección: futbollibre.online. Una vez allí, verás la lista con los partidos del día; localiza el que desees y elige uno de los links que saldrán en pantalla.

Alineación posible de Boca Juniors vs. Tigre