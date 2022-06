HOY Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO: se miden por la Liga Profesional Argentina 2022

HOY Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO y EN DIRECTO | Se verán las caras este miércoles 15 de junio por la tercera fecha de la Liga Profesional Argentina 2022. El encuentro está pactado para las 7.30 p. m. (hora peruana) y se llevará a cabo en La Bombonera. Además, podrás seguirlo a través de ESPN Premium y la plataforma Star Plus.



Boca Juniors vs. Tigre: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Tigre ¿Cuándo juegan? Miércoles 15 de junio ¿Dónde? La Bombonera ¿A qué hora? 7.30 p. m. ¿En qué canal? ESPN Premium y Star Plus

En Boca Juniors necesitan un triunfo para que puedan levantarse de la última caída frente a Central Córdoba. Para este cotejo, el entrenador Sebastián Battaglia realizará algunas variantes en el equipo, como —por ejemplo— la inclusión de Jorge Figal por Marcelo Weigandt por la banda derecha o por el central Carlos Izquierdoz.

En el mediocampo también podrían estar Agustín Sández y Óscar Romero, mientras que la delantera estará conformada por Sebastián Villa, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. En cuanto a los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula, el ‘Káiser’ estará en la banca de suplentes y al ‘Rayo’ se lo mandó a descansar.

A qué hora juegan Boca Juniors vs. Tigre

El partido entre Boca Juniors vs. Tigre por la Liga Profesional Argentina 2022 se llevará a cabo este miércoles 15 de junio desde las 7.30 p. m. (hora peruana).

Argentina: 9.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

En qué canal ver Boca Juniors vs. Tigre

La transmisión del Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO y EN DIRECTO estará a cargo de la señal ESPN Premium para la región argentina, mientras que la plataforma de streaming Star Plus lo pasará para la región de Sudamérica.

¿Cómo ver Boca Juniors vs. Tigre ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Boca Juniors vs. Tigre por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Tigre?

Para acceder a Star Plus para ver el Boca Juniors vs. Tigre, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

Boca Juniors vs. Tigre: posibles alineaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi, Jorge Figal o Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz o Figal, Marcos Rojo, Agustín Sández o Frank Fabra, Alan Varela, Pol Fernández, Óscar Romero o Juan Ramírez, Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Nicolás Demartini, Sebastián Prieto; Sebastián Prediger, Lucas Menossi o Ezequiel Fernández o Cristian Zabala, Agustín Obando, Ijiel Protti, Facundo Colidio; y Pablo Magnín o Mateo Retegui.

Boca Juniors vs. Tigre: últimos partidos