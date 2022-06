Hace menos de una semana, la FIFA desestimó toda acusación contra la selección ecuatoriana por el caso Byron Castillo, dejando sin posibilidades a Chile para clasificar al Mundial Qatar 2022. Tras la resolución del ente rector del fútbol mundial, diversas personalidades relacionadas al deporte rey expresaron su posición y, hasta ahora, lo siguen haciendo.

Recientemente, Jacinto Espinoza, exarquero de la selección ecuatoriana, arremetió contra la selección chillena, a la cual lo comparó con un “niño” al intentar ganar los puntos y la clasificación a Qatar 2022 fuera de la cancha.

“Una vez un entrenador me enseñó que uno tiene que defenderse en la cancha (...) y no llorar (...) por lo que no se pudo defender ahí. Yo creo que Chile fue por el segundo camino, llorando lo que no pudo defender en la cancha (...)”, declaró al diario La Tercera.

Byron Castillo se prepara para jugar su primer Mundial con Ecuador. Foto: Instagram

Si bien Jacinto Espinoza expresó su respeto al pueblo chileno, aseguro que la Roja terminó muy mal en las últimas eliminatorias al intentar llegar a la próxima Copa del Mundo “por la ventana”.

“Lamentablemente, las cosas se dieron como se dieron. La FIFA ya le dio la razón a Ecuador y Chile queda como un zapato. Hay tristeza por su pueblo chileno, porque tiene mi respeto. En estas Eliminatorias quedaron muy lejos y quedaron muy mal pretendiendo ingresar por la ventana”, agregó el exfutbolista de 52 años.

Chile apelará esta decisión

En conferencia de prensa, el abogado de la ANFP de Chile, Eduardo Carlezzo, confirmó que apelarán en la primera instancia de la FIFA para conocer por qué llegaron a tomar la decisión de desestimar su reclamo. Asimismo, reconoció que si es que vuelven a tener una respuesta negativa, irán hasta el TAS.