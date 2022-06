River Plate vs. Colón EN VIVO ONLINE: ¿cuándo y cómo ver el duelo por la liga argentina?

River Plate vs. Colón EN VIVO se miden este miércoles 15 de junio por la fecha 3 de la Liga Profesional de Argentina 2022. Este choque entre dos equipos con hambre de victoria se jugará en el Estadio Brigadier López desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora argentina), con transmisión de ESPN, TNT Sports y Apurogol, además de la mejor cobertura en La República Deportes.

Los muchachos de Marcelo Gallardo vienen de 2 empates seguidos y quieren su primer triunfo; esta vez tendrán de vuelta de la fecha FIFA a De la Cruz y Martínez, aunque Casco y Quintero siguen recuperándose de sus lesiones. Por su parte, el Sabalero tiene entre sus convocados a ‘Wanchope’ Ábila, un viejo conocido de River cuando jugaba en Boca.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Colón?

Estos son los horarios de inicio del duelo River Plate vs. Colón en cada país:

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 12.00 a. m. (jueves 16)

Italia: 12.00 a. m. (jueves 16).

River Plate no logra la victoria desde el 8-1 ante Alianza Lima. Foto: River Plate

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Colón?

Puedes ver el partido River Plate vs. Colón EN VIVO a través de los siguientes canales, según donde te encuentres:

Perú: ESPN, Star +

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: TNT Sports

Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: ESPN 4, Star +, NOW NET e Claro

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +

Internacional: Fanatiz Internacional, AFA Play.

¿Dónde ver River Plate vs. Colón EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este compromiso por la Liga Profesional 2022 estará disponible vía streaming a través de Star Plus en Sudamérica a excepción de Argentina, donde irá por TNT Sports Go. Si no tienes acceso a estas opciones, puedes ver todas las incidencias del River Plate vs. Colón EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

Colón viene de igualar 2-2 con Union en el clásico santafesino. Foto: ligaprofesionalAFA / Facebook

¿Cómo ver River Plate vs. Colón en Apurogol?

Para mirar el encuentro River Plate vs. Colón EN VIVO por Apurogol, sigue estos pasos:

Entra a: www.apurogol.futbol

En la lista de cotejos, dale clic a River Plate vs. Colón

Selecciona una de las opciones para ver la transmisión

Cierra cualquier ventana emergente o publicidad que se abra.

¿Cómo ver Apurogol por internet gratis?

Puedes ingresar a Apurogol de forma online mediante el navegador de tu preferencia: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc. Escribe allí la siguiente dirección web: www.apurogol.futbol. Asimismo, recomendamos contar con una buena conexión a internet para evitar los cortes de la transmisión.

Alineación posible de River Plate vs. Colón