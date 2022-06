Tenistas rusos y bielorrusos podrán jugar en el US Open con bandera neutral

Uno de los cuatro grandes torneos del tenis está cerca de comenzar y, tal como pasó con el Australian Open y el Roland Garros, cada uno tiene sus respectivas reglas y normas. El US Open 2022 se llevará a cabo desde este 29 de agosto hasta el 11 de septiembre en el Flushing Meadows–Corona Park de Nueva York.

Ante la polémica que sucedió con Novak Djokovic y su negación a vacunarse contra la COVID-19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, las autoridades del Abierto de Estados Unidos compartieron un comunicado al respecto. Anunciaron, a través de sus redes sociales, que los tenistas rusos y bielorrusos podrán competir en dicho certamen, pero con una bandera neutral .

Rusia se consagró campeón de la Copa Davis en la temporada 2020/21. Foto: AFP

Cabe mencionar que en Wimbledon se decidió que los tenistas de Rusia y Bielorrusia no podrán participar en el torneo Grand Slam y también que no habrá puntación a causa de este veto. Esto en apoyo al país ucraniano. Sin embargo, varios deportistas han criticado este accionar de los ingleses y algunos no irán a esta cita.

La prohibición de competir a los deportistas de dichos países significa la continuación de la política adoptada por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA). Hasta la fecha, el Major británico no ha cambiado sus reglas y no se sabe quiénes estarán.

Comunicado del US Open 2022 sobre los tenistas rusos y bielorrusos. Foto: Twitter