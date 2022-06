Raúl Ruidíaz no fue considerado por Ricardo Gareca para el repechaje rumbo a Qatar 2022 frente a Australia; sin embargo, esto no desmotivó al delantero peruano, quien a los 27 minutos del Seattle Sounders vs. Vancouver Whitecaps por la Major League Soccer (MLS) apareció en el área para dejar parado al portero Cropper y marcar el 2-0 de su equipo.

De esta forma, el delantero peruano vuelve a marcar por segunda jornada consecutiva y llega a los cinco goles en la presente MLS. La fecha pasada le anotó al Charlotte FC, equipo de Yordi Reyna, quien no pudo jugar por lesión.

¿Por qué Ruidíaz no fue convocado para el repechaje?

En propias palabras de Ricardo Gareca, se priorizó al grupo que dio resultados en las eliminatorias. “ En estos momentos estamos priorizando un grupo que ha dado resultado o que creemos que en los últimos compromisos decisivos quedamos conformes como se desempeñó el grupo más que nada”, dijo el ‘Tigre’ en rueda de prensa.

Sobre el exjugador de Universitario dijo: “Raúl Ruidíaz está atravesando un momento excelente. En general, siempre ha atravesado momentos excelentes. Raúl siempre está en la consideración . No tiene nada que ver la resolución final de Raúl. Siempre contemplamos las situaciones de los muchachos”.

PUEDES VER: Cámaras a ras de cancha captaron momento en que Andrew Redmayne bota apuntes de Pedro Gallese

Mister Chip deja conmovedor mensaje a Perú tras la derrota ante Australia

El estadístico español usó sus redes sociales para manifestar su apoyo a la Blanquirroja. “Abrazo grande a toda mi gente de Perú. En los últimos cuatro años habéis vivido una clasificación mundialista, un repechaje, una final de Copa América y una semifinal de Copa América. Y cuando os queráis dar cuenta ya estaréis de nuevo disputando Eliminatorias. El tiempo pasa rápido”, expresó a través de su cuenta de Twitter.