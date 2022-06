Selección peruana: ¿por qué Perú exporta pocos jugadores al extranjero?

Una dura caída ha remecido el balompié nacional luego de la eliminación del seleccionado peruano a manos de Australia por el repechaje intercontinental que otorgó el penúltimo cupo a Qatar 2022. Sin embargo, queda poco tiempo para lamentarse porque las próximas eliminatorias sudamericanas empiezan en el 2023.

La derrota de ayer marcará un registro histórico en el fútbol peruano al convertirse en el intervalo que cerró, hasta el momento, el ciclo de una era exitosa al mando de Ricardo Gareca. De la mano del estratega argentino pudimos asistir a una Copa del Mundo después de 36 años y jugar una final de Copa América luego de 44.

Resultados redondos si a ello le sumamos que el estratega argentino tuvo que buscar jugadores de la liga peruana, torneo que en los últimos años ha sido uno de los peores de Sudamérica a nivel de clubes.

Además, los pocos jugadores que se encuentran jugando en el extranjero fue un punto en contra que el técnico resolvió muy bien. Recordemos que en las ligas top de Europa (Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga de España y Ligue 1) solo tenemos dos jugadores: Renato Tapia (Celta de Vigo) y Miguel Trauco (Saint-Étienne). En esa línea, parte la interrogante sobre la ausencia de jugadores peruanos en ligas extranjeras.

Para entender mejor esta premisa, La República conversó con Víctor Zaferson Mendoza, periodista deportivo con maestría en Gestión Deportiva en Instituto Johan Cruyff, y football scout independiente que trabajó en el Bayer 04 de Alemania.

PUEDES VER: Jefferson Farfán dejó mensaje a la selección peruana tras la eliminación al mundial Qatar 2022

Antes de iniciar la consulta, debemos de entender lo siguiente: ¿qué es y cuál es la función de un scouting en el fútbol?

El scout es la persona que busca talentos en cualquier rubro. En el caso del fútbol es football scout en inglés o cazatalentos de fútbol en español. Scouting es la acción del scout. Yo trabajo en esto desde 2001 y me dedico a ver fútbol de todos los torneos posibles a nivel de clubes y de selección. Tomo nota siempre de todos los datos que me piden los scouts/agentes internacionales y ellos se encargan del contacto luego de evaluar la información que les he brindado. Pesa el ojo clínico y también las mediciones con y sin el balón del jugador. Es un trabajo multidisciplinario.

Ahora, bajo esa premisa: ¿cree usted que el nivel de scouting de fútbol peruano en menores influye en la baja exportación de jugadores nacionales al extranjero?

Si influye, por supuesto. Hay futbolistas formados de manera precaria. Otros de forma incompleta y hay otros muy bien formados que no juegan o lo hacen poco. Un jugador promedio en Perú tiene que sumar 100 partidos en la Liga 1 para nivelarse y ser competitivo. A partir de ello se les mide en los torneos internacionales: Copa Libertadores y Sudamericana, más los torneos de las selecciones. Si se trabajara mejor en formación, y si los futbolistas tuvieran actividad exigente desde los 18 años, tendrían 100 partidos en primera a los 21 o 22 y podrían emigrar para nivelarse a nivel internacional. Esto sucede muy poco en Perú. Los futbolistas peruanos son considerados una moneda al aire en el exterior.

¿Por qué cree usted que el mercado peruano de futbolistas es poco llamativo, por no llamarlo nulo, para los equipos extranjeros?

Porque no son competitivos. Los quieren, preguntan, se interesan, pero los quieren gratis, es decir, solo pago de sueldo, no por la carta pase. Es muy complicado que un futbolista peruano sub-23 se vaya por al menos 1 millón de dólares al exterior. Prefieren a un chileno, paraguayo, venezolano, colombiano o ecuatoriano. Ellos nos llevan ventaja por formación y competencia desde los 12 años.

Partiendo de que un scouting analiza el comportamiento y las características de un jugador, ¿por qué en los últimos años se ha convertido en una tendencia emigrar y regresar a los 6 u 8 meses en el futbolista nacional?

Al futbolista peruano le cuesta nivelarse más del promedio. En el alto nivel quieren impacto inmediato. Si llegas libre es peor, se cansan y te dicen hasta aquí nomás. Si te compran hay más paciencia porque han invertido en ti y te prestan hasta que explotes o reacciones. También se regresan porque no tienen paciencia y extrañan todo. Llegas a ser uno más. Solo el realmente convencido queda y lucha. Pero le tomará tiempo ganarse un lugar.

Carlos Ascues no pudo consolidarse en el Wolfsburgo de Alemania. Foto: Wolfsburgo

PUEDES VER: Los millones que se pierde Perú por no clasificar al Mundial Qatar 2022

¿Qué debería cambiar para que el mercado de futbolistas en el Perú sea más atractivo a nivel internacional?

Lo de siempre, formación integral desde los 12 años y torneos competitivos que duren todo el año. No solo meses. Debería reforzarse o repotenciarse la Liga 2 o segunda, porque no todos los clubes de primera creen en los jóvenes. Varios tienen condiciones, pero juegan poco. Los clubes no quieren arriesgarse poniendo inexpertos. Darle más fuerza también a la Copa Perú. Hay jugadores de la selección que salieron de la Copa Perú y hoy son titulares como Trauco y Cueva.

Hace unos meses, un estudio realizado por CIES Football Observatory reveló que Perú solo supera a Bolivia en cantidad de exportación de futbolistas en Sudamérica. Entonces, ¿qué diferencias hay para que un equipo extranjero se fije por un futbolista venezolano o paraguayo a un peruano?

Son varios factores, pero los venezolanos quieren emigrar y se preparan para eso, igual que los paraguayos. Saben que con sacrificio de unos dos o tres años pueden posicionarse en el exterior. El futbolista peruano promedio se siente muy cómodo en Perú, pagan muy bien y solo piensa emigrar si la oferta es muy superior. Recién se ponen las pilas cuando están cerca de los 30 años. Antes de ello solo piensan en jugar y cobrar. Ya depende de lo que quiere cada uno realmente. El sistema peruano tiene que formar futbolistas que quieran la gloria como Pizarro, Farfán, Guerrero, Alberto Rodríguez, Renato Tapia, entre otros.