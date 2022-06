Luis Fernando Suárez y su sentido mensaje para Luis Advíncula: “Lo que le está pasando me mata”

Perú perdió por penales ante Australia en el duelo del repechaje y no pudo clasificar al Mundial Qatar 2022. En la definición desde los 12 pasos, Luis Advíncula falló su disparo, lo que provocó que rompa en llanto en plena cancha. Tras ello, Luis Fernando Suárez, actual técnico de Costa Rica y quien dirigió al ‘Rayo’ en el Juan Aurich, le envió un sentido mensaje.

“ A mí, lo de Advíncula me mata. Tengo una rayita en el corazón porque yo lo puse a jugar por primera vez en el Aurich. Yo lo amo y no quiero que él ni siquiera piense en irse de la selección. Luis todavía tiene mucho para dar. Esa tristeza que tengo hoy es grande”, declaró para las cámaras de ESPN.

Recordemos que el estratega colombiano y el defensor nacional coincidieron en el Ciclón en la temporada 2009. Además, el cafetero lo hizo debutar profesionalmente en el fútbol peruano.

¿Cuál fue el mensaje de Luis Advíncula?

Al culminar el encuentro ante Australia, Luis Advíncula compartió un mensaje en sus redes sociales, en el que pidió disculpas por el penal errado y señaló que dará un paso al costado en la selección peruana.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú”, inició en Instagram. Inmediatamente agregó: “Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto”, escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el futbolista de Boca Juniors decidió borrar su publicación minutos más tarde, por lo que no se tiene certeza si su decisión es definitiva.