¡Respaldo! Aldair Rodríguez defendió a Valera y Advíncula tras fallo en penales

Primero fue José Luis Chilavert el que mandó su mensaje de apoyo a ‘Luchito’, y ahora es Aldair Rodríguez. La selección peruana no pudo llegar a Qatar 2022 tras la tanda de penales ante Australia. Luis Advíncula y Álex Valera fallaron sus respectivos disparos, lo que dio lugar a la eliminación de la Bicolor de la Copa del Mundo, y también a la posible partida de Ricardo Gareca. Ante la difícil situación que atraviesan el lateral y el atacante de la Blanquirroja, el jugador de Alianza Lima salió al frente para proteger a sus compañeros de las críticas.

El delantero blanquiazul utilizó sus redes sociales para señalar que es muy fácil criticar a los integrantes de Perú tras la pantalla de TV. Además, mandó sus palabras de aliento por el difícil momento del combinado nacional.

Recordemos que Aldair Rodríguez formó parte de la convocatoria de la selección peruana a inicios del proceso eliminatorio para Qatar 2022. Sin embargo, Ricardo Gareca dejó de convocarlo ante su poca continuidad a fines del 2020.

¿Qué dijo Aldair Rodríguez sobre Luis Advíncula y Álex Valera?

Aldair Rodríguez, luego que Luis Advíncula y Álex Valera fallaran sus penales ante Australia, indicó: “Desde ahí, sentaditos en su mueble y tomando un vaso de gaseosa junto a una parrilla, se ve superfácil todo. Ahora todos son bravos jugando al fútbol. Hay que tener los h*** para coger la pelota y pararse ahí. Más peruano que nunca y a muerte con mi selección. ¡Vamos, Perú!”.

El mensaje de Aldair Rodríguez en apoyo a Advíncula y Valera. Foto: captura Instagram.

Luis Advíncula anunció su retiro de la selección peruana

Tras el final del partido ante Australia, Luis Advíncula publicó un mensaje contundente en sus redes sociales, en el que se mostraba muy golpeado y apenado por la eliminación.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo, hoy, hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto”, publicó el jugador.