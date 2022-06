Esta sería la decisión de Boca sobre Luis Advíncula luego que anunciara su retiro de la Bicolor

La eliminación de Perú del Mundial Qatar 2022 fue un duro golpe para hinchas y futbolistas. Sin duda, el más golpeado fue Luis Advíncula, quien anunció su retiro de la selección peruana tras la derrota ante Australia en los penales. La situación de ‘Bolt’ también fue seguida de cerca por parte de Boca Juniors, club que habría tomado una medida para ayudarlo en este difícil momento.

Según el diario Olé, la institución xeneize le daría vacaciones al marcador derecho para que pueda recuperarse del duro golpe emocional que está viviendo tras el repechaje.

“La idea ya estaba en la cabeza del cuerpo técnico y del consejo, pero cobra mucho más valor ahora, en esta circunstancia anímica. El club les dará vacaciones a Advíncula y a Zambrano. Una primera opción era hasta el 24 de este mes, para que puedan volver con tranquilidad de Qatar y recuperarse en familia”, informó el medio argentino.

Sin embargo, el tiempo de descanso no estaría definido, ya que, a fines de mes, Boca Juniors deberá jugar los octavos de final de la Copa Libertadores, y Luis Advíncula es uno de los titulares fijo en el equipo argentino.

Luis Advíncula anunció su retiro de la selección peruana

Después de que terminara el partido contra Australia por el repechaje, uno de los primeros jugadores en manifestarse fue Luis Advíncula. El futbolista fue uno de los que falló su tiro penal y mencionó ser el único responsable por la eliminación de la Bicolor.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú”, inició en Instagram. Inmediatamente agregó: “Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto”, publicó el jugador.