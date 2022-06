Perú concluyó su camino en las Eliminatorias Qatar 2022 tras caer por penales ante Australia en el repechaje intercontinental. La Bicolor no jugó un buen partido frente a la escuadra oceánica y perdió la gran chance de clasificar a su sexto Mundial en su historia.

Tras la renuncia de Luis Advíncula de la selección nacional, el siguiente futbolista en pronunciarse fue Sergio Peña. El volante de Malmö de Suecia compartió un largo y emotivo texto en el que habló de sus compañeros, de la hinchada y del futuro de la Blanquirroja.

“Estoy orgulloso de cada uno de mis compañeros. Orgulloso porque solo desde adentro podemos saber y sentir lo que es representar a todo un país . Nos dieron por muertos hace mucho tiempo, pero supimos darles esperanzas y alegrías partido a partido a todo nuestro país. Unimos familias, amigos, culturas y eso solo lo pudimos hacer nosotros, dando la vida en cada jugada y nunca dándonos por vencidos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Así fue el mensaje de Sergio Peña en sus redes sociales. Foto: Sergiop28/Instagram

Asimismo, el exjugador del Granada indicó que no la están pasando bien, pero que no se van a rendir. “Estamos tristes, adoloridos, pero no avergonzados ni arrepentidos. Volveremos y lo haremos más fuertes. Amo a mi país, amo a mis compañeros y sé que juntos nos levantaremos . A los que nos critican, gracias. Los que nos apoyan y están con nosotros en las buenas y en las malas, muchas gracias. ¡Arriba, Perú, ca***! ¡Arriba, banda! Los amo”, finalizó.

¿Cuándo empezarán las próximas eliminatorias?

Las eliminatorias sudamericanas del 2026 empezarían en el 2023 y se disputarán hasta el 2025. Pese a que la Conmebol todavía no confirmó la programación completa, el periodista de DirecTV Sports Juan José Buscalia mencionó una fecha tentativa.

”En marzo de 2023 seguramente va a ser el comienzo para la eliminatoria del Mundial del 2026. Parece un poco prematuro, teniendo en cuenta que van a ser dos meses después de la finalización de Qatar (...) Averiguando un poco y metiéndome en el calendario que se viene, es una realidad, y ahora están todos los directivos de Conmebol y de UEFA juntos, se viene la Nations League y está preparada para comenzar en el 2024″, sostuvo el comunicador en el programa Blog Deportivo de Blu Radio.