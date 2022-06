Ricardo Gareca tras caer en el repechaje a Qatar 2022: “Es una gran decepción”

El pitazo final en Doha y la no clasificación a Qatar 2022 dio por culminada la segunda era Ricardo Gareca con el buzo blanquirrojo. El ‘Tigre’ culminó su contrato con la selección peruana y la interrogante de rigor llegó. ¿Aceptará una propuesta de renovación? El argentino prefirió la calma. “No es momento para hablar de eso”, dijo y prometió hacerlo una vez que toque suelo peruano. “Una vez que lleguemos a Lima, con el tiempo veré, veré qué es lo que hago. Tengo el partido en la cabeza que me da vueltas”, señaló el estratega que en su momento aseguró que lo único que lo haría volver a Argentina, más allá de dirigir a su selección, es poder compartir más con su familia, pero sobre todo con sus nietos.

Tras la derrota por penales ante Australia, Perú volverá a jugar ante México en la fecha FIFA de setiembre, por lo que se espera que ya haya algo definido. De lo contrario, habrá tiempo hasta el inicio de las próximas eliminatorias, cuyo inicio será en marzo.

Golpe anímico

El ‘Tigre’ resaltó el trabajo hecho por sus jugadores en un partido más que complicado.

“Lamentablemente no se dio, hicimos todo lo posible, enfrentamos a un gran rival, tuvimos nuestras oportunidades en el alargue. Fue un partido muy trabado, muy estudiado, de muchas marcas, pero pocas situaciones de gol. No queríamos llegar a la tanda de penales, pero así sucedió, no tengo nada que decirles a los muchachos, entregaron todo, la decepción lógica de haber quedado eliminados”, dijo el entrenador.

Y agregó: “En estos momentos me embarga el dolor, la amargura por no acceder, creo que estábamos en condiciones de hacerlo, trabajamos bien. Sabemos del apoyo de la gente, el sacrificio que hicieron para venir tan lejos de todas partes del mundo y la gente que está en Perú, sé lo que moviliza la selección. En ese aspecto todos los muchachos lo sabemos y es una gran decepción, queríamos darle esa posibilidad. Hay que aceptar que esto es así, sobre todo cuando uno llega a una tanda de penales, lamentablemente no se nos dio”.

El ‘Tigre’ también se refirió a lo vivido en el inicio del partido, donde se le vio molesto por las imprecisiones del equipo. “Así como estuvo incómodo el partido, estuve incómodo yo, sobre todo en el comienzo, después nos fuimos acomodando mejor, sabíamos que iba a haber un bloque defensivo importante para neutralizar el juego nuestro. Nos costó, pero no los vi tensos, somos un equipo de experiencia. Llegar a definición por penales no era lo que buscábamos”, finalizó.

La palabra

Graham Arnold, técnico de Australia

“Es una de las principales hazañas del fútbol australiano. Esto es por mi familia y, principalmente, por mi hermano, quien me apoyó cuando mi padre falleció a temprana edad. También va para mi esposa”.