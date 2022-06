[EN VIVO] Alemania vs. Italia HOY: hora y canal del partido por la Nations League 2022

MIRA AQUÍ EN VIVO Alemania vs. Italia | Ambas selecciones nacionales se enfrentarán por la fecha 4 de la Liga de Naciones 2022 HOY, martes 14 de junio. El duelo iniciará a las 1.45 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

En la primera fecha por la Nations League, ambas selecciones se enfrentaron en el Renato Dall’Ara y terminaron igualados 1-1. Los ‘azzurris’ son líderes del Grupo 3 de la Liga A con cinco unidades, mientras que los teutones son terceros con tres puntos. La selección alemana buscará sumar su primera victoria y tomar la punta del grupo.

Alemania vs. Italia: ficha del partido

Partido Alemania vs. Italia ¿Cuándo juegan? Martes 14 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Borussia Park ¿En qué canal? Star Plus

Alemania vs. Italia: posibles alineaciones

Alemania: Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Musiala; Gnabry, Muller, Sane; Werner.

Neuer; Kehrer, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Musiala; Gnabry, Muller, Sane; Werner. Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Biraghi; Barella, Locatelli, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Pellegrini.

¿A qué hora ver Alemania vs. Italia EN VIVO?

El enfrentamiento entre Alemania vs. Italia EN VIVO por la Nations League empezará a la 1.45 p. m. Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 1.45 p. m

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 12.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

¿En qué canal ver Alemania vs. Italia EN VIVO?

Perú: Star+

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Star+

Portugal: RTP Play, Sport TV1, Sport TV Multiscreen, RTP 1, Match Player

Reino Unido: Premier Sports 2, Premier Player HD

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Alemania vs. Italia?

Para acceder a Star Plus y ver el Alemania vs. Italia debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde seguir ONLINE GRATIS el partido de Alemania vs. Italia?

Si quieres seguir en internet el Alemania vs. Italia, La República Deportes realizará una transmisión y minuto a minuto con todas las incidencias del partido y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el encuentro.