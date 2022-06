Costa Rica venció 1-0 a Nueva Zelanda y consiguió el último cupo para el Mundial de Qatar 2022. Con gol de Joel Campbell, el cuadro tico sumó su tercera clasificación consecutiva y la sexta a lo largo de su historia. En medio de las celebraciones por este hito deportivo, Keylor Navas agradeció el respaldo del pueblo costarricense.

“Este triunfo se lo dedico a todo el país. Porque cuando necesitamos, nos dieron ese apoyo. Hoy les deseo que lo disfrutemos sanamente y estemos orgullosos que dimos todo hasta el final. Logramos una clasificación muy merecida”, señaló para ESPN.

Asimismo, el portero del Paris Saint-Germain consideró que volver a una Copa del Mundo era una de sus grandes metas. “En la vida uno tiene que vivir el presente. Es verdad que he tenido momentos muy lindos, pero no hay nada mejor que clasificar al Mundial. Es algo maravilloso para nuestra carrera, para nuestro país, para nuestra familia. Poder estar aquí hoy y saber que mi familia en casa están contentos me llena de mucha felicidad ”, comentó.

Finalmente, Navas consideró que la clave para lograr una nueva clasificación pasaba por la confianza. “Nunca dejamos de creer a pesar de que tuvimos muchas finales. Jugamos muchos partidos con ‘el agua hasta el cuello’ y sabíamos que no podíamos cometer errores, que teníamos que ganar, pero ahí salió la grandeza de cada jugador”, finalizó.

¿Cuándo inicia el Mundial de Qatar 2022?

La Copa Mundial de Qatar 2022 comenzará el 21 de noviembre y terminará el 18 de diciembre. Los partidos se podrán ver en el Perú por Latina TV. Asimismo, los 64 encuentros del torneo internacional se seguirán de manera online y gratis por la señal de La República Deportes.