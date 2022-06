River Plate vs. Colón: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de la liga argentina?

River Plate vs. Colón EN VIVO se miden este miércoles 15 de junio por la tercera fecha de la Liga Profesional 2022. El Millonario y el Sabalero siguen en búsqueda de su primer triunfo en el torneo en un duelo a jugarse en el estadio Brigadier López, con transmisión de ESPN y TNT Sports, así como la mayor cobertura en La República Deportes. Revisa aquí el horario y más detalles.

El conjunto de Marcelo Gallardo viene de igualar sin goles con Atlético Tucumán en el Monumental; no obstante, para esta ocasión, tendrá de vuelta a Mammana, recuperado de una lesión, y a De la Cruz, quien regresa de la convocatoria con Uruguay. Colón también empató en la fecha pasada (2-2 con Unión) y deberá reemplazar a Facundo Garcés, quien se fue expulsado en aquel duelo.

River Plate vs. Colón: ficha del partido

Partido River Plate vs. Colón ¿Cuándo juegan? Miércoles 15 de junio ¿A qué hora? 5.00 p. m. (Perú), 7.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Brigadier López, Santa Fe ¿En qué canal? ESPN y Star Plus (Perú), TNT Sports (Argentina)

River Plate igualó 0-0 con Atlético Tucumán y va dos partidos sin ganar en la Liga Argentina. Foto: River Plate

¿A qué hora juega River Plate vs. Colón?

El encuentro River Plate vs. Colón por la Liga Profesional 2022 comienza a las siguientes horas, según donde te encuentres:

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 6.00 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 12.00 a. m. (jueves 16)

Italia: 12.00 a. m. (jueves 16).

¿Qué canal transmite el partido River Plate vs. Colón?

Estos son los canales donde podrás ver el encuentro River Plate vs. Colón EN VIVO desde los siguientes países:

Perú: ESPN, Star +

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: TNT Sports

Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: ESPN 4, Star +, NOW NET e Claro

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +

Internacional: Fanatiz Internacional, AFA Play.

Colón empató 2-2 con Unión de Santa Fe en la fecha anterior. Foto: clubaunion / Facebook

¿Dónde ver River Plate vs. Colón EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por internet de este partido de la Liga Profesional estará disponible por Star Plus en Sudamérica (excepto Argentina). Si no cuentas con esta opción, puedes ver todas las incidencias del River Plate vs. Colón EN VIVO ONLINE GRATIS a través de La República Deportes.

River Plate vs. Colón: alineaciones probables

River Plate: Armani; Mammana, Maidana, González Pirez, Gómez; Pérez, Fernández; Simón, De la Cruz, Barco; Álvarez.

Armani; Mammana, Maidana, González Pirez, Gómez; Pérez, Fernández; Simón, De la Cruz, Barco; Álvarez. Colón: Burián; Meza, Nardelli o Acevedo o Teuten, Novillo, Delgado; Lértora, Aliendro, Bernardi; Rodríguez, Farías y Ábila.

¿Dónde se jugará el partido River Plate vs. Colón?

El encuentro River Plate vs. Colón se jugará en el Estadio Brigadier General Estanislao López de la ciudad de Santa Fe. También conocido como el ‘Cementerio de los Elefantes’, el recinto es la casa habitual del Sabalero y tiene capacidad para 40.000 espectadores.