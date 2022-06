Boca Juniors vs. Tigre: ¿a qué hora juegan por la Liga Profesional y dónde verlo EN VIVO?

Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO chocan este miércoles 15 de junio por la fecha 3 de la Liga Profesional de Argentina 2022. El Xeneize buscará escalar posiciones con un triunfo en La Bombonera. El encuentro será transmitido por ESPN y la mejor cobertura la encontrarás en La República Deportes. Revisa aquí a qué hora inicia el partido y más detalles.

Tras debutar con victoria, Boca cayó 1-0 ante Central Córdoba en su visita a Santiago del Estero, y actualmente ocupa la casilla 12. Óscar Romero vuelve al elenco de Sebastián Battaglia tras jugar con Paraguay, pero Zambrano y Advíncula aún descansarán. El rival, Tigre, es tercero con 4 puntos y llega de un empate 1-1 con Barracas Central, en el que Abel Luciatti fue expulsado.

Boca Juniors vs. Tigre: ficha del partido

Partido Boca Juniors vs. Tigre ¿Cuándo juegan? Miércoles 15 de junio ¿A qué hora? 7.30 p. m. (Perú), 9.30 p. m. (Argentina) ¿Dónde? La Bombonera, Buenos Aires ¿En qué canal? ESPN y Star Plus (Perú), ESPN Premium (Argentina)

Boca Juniors cayó en la última fecha ante Central Córdoba por 1-0. Foto: Central Córdoba /Twitter

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Tigre?

El compromiso Boca Juniors vs. Tigre por la Liga Profesional 2022 empieza a las siguientes horas, según el país:

Perú: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Chile: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Estados Unidos: 8.30 p. m. (Miami, Nueva York)

España: 2.30 a. m. (jueves 16)

Italia: 2.30 a. m. (jueves 16).

¿Qué canal transmite el partido Boca Juniors vs. Tigre?

Los siguientes canales transmiten el partido Boca Juniors vs. Tigre en cada país:

Perú: ESPN, Star +

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: ESPN Premium

Uruguay: ESPN, Star +

Brasil: ESPN 4, Star +, NOW NET e Claro

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, ViX, Paramount +

Internacional: Fanatiz Internacional, AFA Play.

Tigre empató 1-1 con Barracas Central en la última fecha. Foto: catigreoficial / Facebook

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este cotejo de la Liga Profesional de Argentina estará disponible vía web por Star Plus en Sudamérica (excepto Argentina). Si no tienes acceso a esta opción, puedes ver todas las incidencias del Boca Juniors vs. Tigre EN VIVO ONLINE GRATIS por La República Deportes.

PUEDES VER: Los mejores memes tras la derrota de Chile en penales contra Ghana por la Copa Kirin

Boca Juniors vs. Tigre: alineaciones probables

Boca Juniors: Rossi; Figal o Weigandt, Izquierdoz o Figal, Rojo, Sández o Fabra; Varela, Fernández, Romero o Ramírez, Zeballos; Benedetto y Villa.

Tigre: Marinelli; Blondel, Cabrera, Demartini, Prieto; Prediger, Menossi o Fernández o Zabala, Obando, Protti, Colidio; y Magnín o Retegui.

¿Dónde se jugará el partido Boca Juniors vs. Tigre?

El escenario del Boca Juniors vs. Tigre por la fecha 3 de la Liga Profesional 2022 es el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como ‘La Bombonera’. La casa del Xeneize tiene capacidad para 54.000 espectadores.