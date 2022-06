Señoras chilenas critican a su selección: “Vergüenza, no merece ir al Mundial”

No cabe duda que el caso Byron Castillo remeció el mundo entero, tras deslizarse la posibilidad de que Chile pueda obtener un cupo al Mundial Qatar 2022 luego de ser descalificado. No obstante, la FIFA falló a favor del país ecuatoriano y con ello, el equipo sureño se despidió de la ilusión de representar a su país en tierras qataríes.

En esa línea, diversos medios chilenos estuvieron a la expectativa de lo sucedido, por ello, un reportero llegó hasta un mercado para recoger las declaraciones de la ciudadanía. Sin embargo, dos señoras mostraron su disconformidad y no apoyan a su selección, profiriendo fuertes palabras.

“En mi juventud jugué fútbol, de volante” , inició Elizabeth, una de las mujeres entrevistadas por Meganoticias. Al ser consultada si Chile merecería estar o no en el mundial, ella respondió de manera tajante. “No la acato, no lo merece, mi forma de ver… no lo merece. Exacto, todo se gana en la cancha. Tengo que hinchar por mi país. Para mí sería vergonzoso que Chile gane ahora”, señaló.

Por otro lado, la señora que estaba a su costado, coincidió con su compañera y extendió un pedido al entrenador Eduardo Berizzo para que dé la oportunidad a jugadores más jóvenes.

“Mire, por primera vez que los chilenos ganemos algo, porque nos han jodido siempre. En la cancha se ven los gallos y ahí se hubiera ganado el puesto para el Mundial” , refirió la mujer.

“No me está gustando cómo jugaron, por el partido contra Túnez. (...) Sí, me gustaría que pongan jugadores nuevos, la generación dorada ya pasó. Fue un momento muy lindo, se le agradece todo lo que hicieron por el país, pero deberían poner jugadores nuevos”, agregó visiblemente contrariada.