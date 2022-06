A través de sus redes sociales, Luis Advíncula anunció su retiro de la selección peruana tras la eliminación del Mundial Qatar 2022 frente a Australia en el Estadio Ahmad bin Ali. El lateral de Boca Juniors mostró mucha tristeza por la decisión y resaltó que es el “único responsable” de que nuestro país pase por este duro momento.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú”, inició en Instagram para inmediatamente agregar: “Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto”.

“A mis compañeros, muchas gracias y perdón por tan poco”, concluyó ‘Lucho’, acompañando su mensaje con emojis tristes.

Publicación de Advíncula. Foto: Instagram

¿Cuántos partidos tiene Advíncula con la selección peruana?

El lateral de 32 años registró este lunes 13 su cotejo número 107 con la Blanquirroja. Además, marcó dos goles: ante Alemania (amistoso) y Ecuador (Eliminatorias Qatar 2022).

¿Qué eliminatorias jugó Advíncula?

El futbolista peruano fue parte de tres procesos eliminatorios. El primero se dio rumbo a Brasil 2014, en el que Perú fue eliminado tras quedar en el séptimo lugar: el ‘Rayo’ disputó 10 partidos. La segunda ocasión fue para Rusia 2018 y solo pudo estar presente en nueve cotejos debido a su separación del equipo; sin embargo, la selección logró ubicarse en el quinto puesto y accedió a la Copa del Mundo por el repechaje.

Finalmente, Qatar 2022 fue su último proceso clasificatorio. Jugó 16 encuentros, marcó un gol y dio una asistencia.

Advíncula borra su publicación

Poco tiempo después de su anuncio, el lateral de 32 años borró su historia de Instagram, lo que dio a entender que habría cambiado de parecer.