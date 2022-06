La reacción de la prensa argentina ante la renuncia de Advíncula a la Bicolor: “Desgarrador”

Perú quedó fuera del Mundial Qatar 2022 luego de perder por penales ante Australia en el partido del repechaje. En este duelo, Luis Advíncula falló su disparo desde los 12 pasos. Tras ello, el ‘Rayo’ publicó un mensaje en sus redes sociales, mismo en el que anunció su retiro de la selección peruana.

Esta noticia no solo generó sorpresa en territorio nacional, sino también en Argentina. Los principales medios del país rioplatense se conmovieron con las palabras del futbolista de Boca Juniors.

“ Advíncula: desgarrador mensaje y renuncia a la selección de Perú. Tras su fallo en la definición por penales, el lateral de Boca, muy golpeado, escribió unas palabras en Instagram”, escribió el diario Olé.

Publicación de Olé sobre Advíncula. Foto: captura de Olé

“ El conmovedor mensaje de Advíncula luego de Perú vs. Australia . Luis Advíncula realizó un crudo posteo en el que anunció que no tiene fuerzas para continuar en el representativo de su país”, publicó el portal TyC Sports.

Publicación de TyC Sports. Foto: captura de TyC Sports

¿Cuál fue el mensaje de Luis Advíncula?

Al culminar el encuentro entre Perú y Australia, Luis Advíncula publicó un sentido mensaje en su cuenta oficial de Instagram, el cual sorprendió a todos los hinchas nacionales.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección, no creo que tenga fuerzas para levantarme de esto ”, escribió el defensor.

Mensaje de Luis Advíncula en Instagram. Foto: captura

Sin embargo, minutos después, el futbolista de Boca Juniors borró su publicación, por lo que no se sabe si su decisión es definitiva.