¡En total silencio! Luis Advíncula abandona la concentración de la selección peruana

La selección peruana cayó en penales por 4-5 ante Australia, que terminó con el sueño de más de 33 millones de peruanos de llegar al Mundial Qatar 2022. Tras ello, el dolor de Luis Advíncula fue evidente, se tumbó al suelo a llorar desconsoladamente y luego anunció su retiro del ‘equipo de todos’. Sin embargo, minutos después borró la publicación.

El jugador de 32 años fue el primero en dejar la concentración, se retiró en absoluto silencio.

Luis Advíncula. Foto: Movistar Deportes

Anunció su retiro de la selección peruana

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias y perdón por tan poco”, puntualizó el ‘Rayo’ a través de su Instagram, acompañando su mensaje con emojis tristes.

Mensaje de Luis Advíncula en Instagram. Foto: captura

Pero minutos más tarde, el futbolista de Boca Juniors eliminó su publicación. Mientras aún seguía en redes, hinchas de la escuadra argentina le mostraron todo su apoyo y mencionaron que lo van a esperar con los brazos abiertos.

¿Por qué se autodenomina como único ‘responsable’?