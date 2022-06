Perú y Australia van por el pase al mundial Qatar 2022

Si alguien sabe de fútbol en Australia, ese es Tim Cahill. No es una exageración: entre otras cosas, el histórico ‘4′ es el máximo goleador en la historia de su selección y el primer australiano en marcar en una Copa del Mundo. Conocido por su golazo de volea ante Países Bajos en Brasil 2014 y su clásica celebración golpeando la bandera del tiro de esquina, el exdelantero de los ‘Socceroos’ es voz autorizada. Lo que él diga, allá se escucha y se respeta.

Y, en ese sentido, Cahill, quien vive en Doha y pudo ver de cerca el triunfo ‘aussie’ sobre Emiratos Árabes Unidos, ofreció una reflexión sobre el repechaje. “La preparación ahora dependerá de lo táctico. Estaremos enfrentando a Perú, no estaremos jugando un partido como el de Emiratos Árabes Unidos. Será sobre cómo y cuándo presionamos, y la manera en que aguantamos y salimos en transición. Si no somos efectivos de cara al arco, puede significar quedarnos sin un boleto al mundial”, señaló. Como era de esperarse, Cahill tiene razón: Perú no es Emiratos Árabes Unidos. No está ni cerca de serlo. Perú saldrá hoy al gramado del estadio Ahmad bin Ali a imponer las condiciones de juego, a tener el balón, a generar espacios y atacarlos sin piedad. A clasificar, por segunda vez consecutiva con Ricardo Gareca como director técnico, a la Copa del Mundo.

Para ello, el ‘Tigre’ irá por lo seguro. En su partido número 96 al mando de la ‘Blanquirroja’, el estratega argentino dispondrá de su ya conocido esquema 4-3-3, con Cueva, Carrillo y Lapadula como referentes en el ataque bicolor. En el mediocampo está la única duda, puesto que Yotún lleva cuatro días sin entrenar con normalidad a raíz de una sobrecarga muscular en su pantorrilla derecha. Aunque se le esperará hasta último momento, todo indica que Christofer Gonzales ocupará su lugar. ‘Canchita’, anotador de ocho goles con Sporting Cristal este año, tiene el respaldo total del comando técnico. Gareca, de hecho, confía plenamente en que hoy, ante más de 12 mil peruanos, la selección logrará el boleto a su sexto mundial.

“Este es el momento que queremos vivir. Esto es lo que buscamos. Como es un solo partido, se requiere máxima atención. La gente nuestra nos apoya y nosotros estamos convencidos de lo que tenemos. De la capacidad nuestra. Para esto nos preparamos”, afirmó el director técnico. Si el ‘Tigre’ confía, confiamos todos. ¡Vamos, Perú!

La palabra

Pedro Gallese, arquero de la selección peruana

“Nos ha costado bastante llegar a este momento y no lo vamos a dejar ir. Tenemos bastante hambre de gloria. Para todos es el partido más importante de nuestras vidas y lo vamos a tratar como tal”.