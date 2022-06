¿Quién es Andrew Redmayne, el arquero ‘bailarín’ que eliminó a Perú del Mundial Qatar 2022?

Perú no pudo conseguir el objetivo. Los dirigidos por Ricardo Gareca perdieron por penales ante Australia y no pudieron clasificar al Mundial Qatar 2022. En este duelo, todos los reflectores cayeron en Andrew Redmayne, el arquero suplente de los socceroos que ingresó exclusivamente para los disparos desde los doce pasos.

El guardameta oceánico realizó curiosos movimientos durante los remates de los futbolistas de la Bicolor, estrategia que le funcionó para atajar el penal de Alex Valera y dale el boleto a su país a la próxima cita mundialista. En esta nota de contamos todos los detalles de este futbolista.

Andrew Redmayne ingresó para la tanda de penales del repechaje. Foto: EFE

¿Quién es Andrew Redmayne?

Andrew Redmayne tiene 33 años y pertenece al Sidney FC, club de la primera división de Australia. El guardameta realizó toda su carrera futbolística en territorio oceánico, donde defendió las camisetas del A.I.S, Central Coast, Brisbane Roar, Melbourne Heart, Melbourne City y Western Sydney.

A lo largo de esta temporada, el portero ha disputado 22 encuentros con su club y ha recibido 30 goles. Además, ha dejado su arco invicto en seis ocasiones.

¿Cuántos partidos jugó con la selección de Australia?

A pesar de tener una extensa experiencia durante su carrera, Andrew Redmayne solo ha jugado tres partidos con la selección absoluta de Australia.

Estos fueron contra Corea del Sur, Nepal y la selección peruana por el repechaje para el Mundial Qatar 2022. En las Eliminatorias Asiáticas, él fue el habitual suplente de Mathew Ryan.

Su curiosa estrategia para atajar penales

Andrew Redmayne sorprendió a los hinchas y la prensa nacional por su curiosa forma de atajar penales. En el duelo del repechaje contra la selección peruana, el portero se movió histriónicamente por todo el arco.

Sin embargo, esta es una estrategia que ha utilizado anteriormente y que ya le había dado resultados para ganar un título nacional con el Sydney FC en el 2019, en la que tapó dos disparos desde los doce pasos.