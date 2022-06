Periodista colombiano arremete contra Perú: “Solo le quitaron la oportunidad a otro equipo”

Perú perdió por penales ante Australia en el repechaje y quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Ante esta derrota, algunos periodistas sudamericanos criticaron al equipo dirigido por Ricardo Gareca. Tal es el caso del colombiano Eduardo Luis López, quien señaló que la Bicolor llegó a la repesca con algo de fortuna.

“Para mí, de carambola llegó al repechaje Perú. Lo único que hicieron fue quitarle la oportunidad a un equipo que podía competir. Perú jugó muy mal las eliminatorias. Es la verdad y hay que decirlo” , indicó en Win Sports.

Recordemos que la Blanquirroja quedó en el quinto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, por encima de Chile y Colombia.

Luis Advíncula renunció a la selección peruana

Tras culminar el encuentro ante Australia, Luis Advíncula compartió un mensaje en sus redes sociales en el que pidió disculpas por el penal errado y tomó una drástica decisión.

“Primero, pido perdón a mi familia y amigos por todo el dolor que causé y a todo el Perú. Soy el único responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección . No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros, muchas gracias y perdón por tan poco”, escribió el defensor en su cuenta de Instagram.

No obstante, minutos más tarde, el futbolista nacional borró su publicación, por lo que aún no se tiene certeza si el lateral derecho mantendrá su decisión.