“¡Más peruano que nunca!”: el mensaje de Quembol Guadalupe, defensor del Orlando City

Perú no pudo batir la barrera defensiva de Australia y no estará en el Mundial Qatar 2022. La selección peruana sumó una dura caída, quizás la mas trágica luego de tantos años. Ahora, las muestras de apoyo de diversos jugadores nacionales no faltaron. Uno de ellos es Quembol Guadalupe, defensor central que milita en la reserva de Orlando City, quien envío un sentido mensaje al equipo de Ricardo Gareca.

A través de sus redes sociales, Quembol Guadalupe mandó un emotivo texto a la selección nacional luego de la derrota ante Australia, lo que anularía cualquier oportunidad de llegar a Qatar 2022.

“Desde ahí, sentaditos en su mueble, tomando su vaso de gaseosa y comiendo su parrilla, se ve superfácil todo y todos son bravos jugando al fútbol. Hay que tener los huevos para coger la pelota y pararse ahí. ¡Más peruano que nunca y a muerte con mi selección!”, fueron las palabras de Guadalupe mediante su cuenta de Instagram.

Mensaje de Quembol Guadalupe vía Instagram. Foto: captura de Instagram.

Quembol Guadalupe y una difícil situación: ¿Perú o EE. UU.?

Quembol Guadalupe, jugador profesional del Orlando City de la MLS, ha sido tentando en las últimas semanas por parte de la selección de Estados Unidos. De hecho, fue convocado por Estados Unidos para afrontar la Concacaf sub-20 Championship. Sin embargo, el sobrino de Luis ‘El Cuto’ Guadalupe también tiene la nacionalidad peruana y fue parte del combinado nacional sub-15 y 17.

Aunque, en lo estipulado por la FIFA, un jugador que tiene minutos en una selección menor (sub-15, 17, 18 o 20) puede jugar por otro país, siempre y cuando no haya jugado un partido oficial con la selección mayor.

Ahora, con el reciente mensaje emotivo del exjugador de Sporting Cristal, se puede notar la buena relación que tiene con Perú. Eso inclinaría la balanza para que decida a qué nación representar en un futuro.