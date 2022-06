Martín Liberman arremete contra arquero australiano: “Era una suerte de payaso”

Perú perdió por penales ante Australia y no pudo clasificar al Mundial Qatar 2022. En este duelo, el gran héroe de los oceánicos fue Andrew Redmayne, quien ingresó para la definición desde los doce pasos y que terminó atajando el disparo de Alex Valera.

Ante ello, Martín Liberman criticó el estilo que empleó el guardameta para intentar desconcentrar a los futbolistas de la Bicolor y lo calificó de “payaso”.

“Un arquero que era una suerte de payaso, un arquero que hacía tipo de artimaña o artilugio para poder desconcentrar al rival. Un arquero que bailaba permanentemente sobre la línea” , indicó en su canal de YouTube.

Además, el periodista argentino señaló que la actitud del portero le pareció antideportiva y que va en contra de la esencia del fútbol.

“No le quiero quitar mérito porque termina siendo clave, pero me parece que no tiene que ver con el estilo del fútbol, con ese juego de caballeros que crearon los ingleses hace dos siglos. No comprendo mucho esa norma, en la que el arquero, mientras esté pisando la línea, pueda hacer lo que se le cante. Me parece antideportivo”, manifestó.