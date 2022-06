Perú vs. Australia: Jefferson Farfán y su mensaje de aliento a la selección

Perú y Australia EN VIVO y DIRECTO se están jugando la vida en Doha por el penúltimo cupo al Mundial Qatar 2022. En un partido muy friccionado, los dirigidos por Ricardo Gareca no están teniendo un partido sencillo ante los soocceros. Sin embargo, el aliento de la hinchada y jugadores -que no han sido convocados para este repechaje- no han faltado hoy. Entre los mensajes que más destacan está el de un referente: Jeffeson Farfán.

Fue una pieza clave y autor del primer gol ante Nueva Zelanda, partido en el cual Perú clasificó Rusia 2018 tras 36 años. Ahora, lejos de las canchas debido a una complicada lesión, Jefferson Farfán no se olvida de sus compañeros y envío un mensaje mediante su cuenta de Instagram.

“¡Vamos, mi Perú!” fue el mensaje de la ‘Foquita’ durante el inicio del repechaje entre Perú y Australia. Recordemos, que el ‘10′ de la calle no ha sido convocado debido a que se encuentra recuperándose de una lesión a la rodilla y, por ende, no ha sumado minutos con Alianza Lima en lo que va el 2022.

Asimismo, la ‘Foquita’ compartió un post de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) donde escribió “Es el día”.

Cabe recordar que la última presentación del goleador de Alianza Lima se dio el pasado 16 de noviembre de visitante en la victoria ante Venezuela por 1-2. Tras ello, Farfán no fue considerado. Es más, tampoco tuvo minutos con su club por el problema físico mencionado.