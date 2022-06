Ricardo Gareca tras quedar eliminado con Perú: “Nos embarga el dolor, la amargura”

No se logró la hazaña. La selección peruana perdió por 5-4 en la ronda de penales contra Australia en el repechaje al Mundial Qatar 2022 y no clasificó al certamen más importante del fútbol. Al término del cotejo, el entrenador Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa y habló del duelo.

“Son sensaciones difíciles de expresar. Teníamos expectativas de poder llegar. Estuvimos cerca, pero lamentablemente no se dio. Fue un partido muy trabado, de mucha marca y pocas ocasiones de gol. No queríamos llegar a tanda de penales. Los muchachos dejaron todo. La decepción es lógica por haber quedado fuera del Mundial ”, expresó el ‘Tigre’.

Ricardo Gareca logró una clasificación al Mundial y dos repechajes. Foto: EFE.

“ En estos momentos, lo único que nos embarga es el dolor, la amargura de no poder acceder. Estábamos bien, trabajamos bien, pero no se nos dio. No estuvimos fino en nuestro juego, por un trabajo táctico que hizo el rival. Los muchachos respondieron físicamente, pese a todo”, prosiguió.

“Perú mostró su mejor versión en los suplementarios. Cuando lleguemos a Lima será momento de replantear muchas cosas. Tengo el partido en la cabeza que me da vueltas. Es momento de estar tranquilo”, añadió.

El técnico no sintió que fueron inferiores a los socceroos en el campo: “No los vi superiores en ningún momento. Ellos tuvieron alguna que otra situación, pero el partido estaba controlado. Ellos nos tuvieron controlado en cierta medida, pero con el pasar de los minutos, los muchachos pudieron encontrar el partido”, indicó.