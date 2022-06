Jeff Hardy es nuevamente arrestado por conducir en estado de ebriedad

Jeff Hardy es una de los luchadores que ha hecho historia sobre un cuadrilátero y ha pasado por varias empresas, las mejores del mundo. Sin embargo, tiene sus demonios y ha protagonizado varios escándalos por su relación con el alcohol. Este lunes 13 de junio nuevamente fue arrestado por conducir en estado de ebriedad.

El popular ‘Enigma’ trabajaba en la WWE hasta inicios de diciembre del año pasado, pero fue liberado debido a que durante uno de los House Show en Texas se retiró en pleno combate. La WWE le dio un ultimátum y le pidió que hiciera rehabilitación, pero este se negó y al final fue despedido de la empresa por segunda vez.

Jeff Hardy pertenece a All Elite Wrestling desde febrero del 2022. Foto: AFP

Cuando la superestrella estaba en el mejor momento de su carrera en los comienzos de los 2000 (2003) y era uno de las caras más representativas de la WWE sucedió algo. ¿Qué ocurrió? Lo mismo que pasó este fin de semana, sus excesos y adicción afuera del ring hizo que fuese expulsado y pasó por otras compañías de renombre como TNA, Ring of Honor y más del circuito independiente.

Según el reporte oficial de las autoridades estadounidense, los efectivos policiales lo detuvieron este domingo 12 de junio a las 12.45 a. m. (hora local) en el condado de Volusia. La razón fue que condujo sin licencia bajo el efecto del alcohol y bajo influencia de sustancias. Se le fijó una fianza de 3.000 dólares americanos.

Jeff Hardy sigue luchando profesionalmente a sus 44 años. Foto: WWE

Cabe mencionar que Jeff Hardy se presentará ante un juez el próximo martes 14 de junio a las 1.30 p. m. (hora local). No es la primera vez que lo detienen, es reincidente. Por otro lado, no se sabe cuál es su futuro en All Elite Wrestling, empresa en la que está desde febrero del 2022 junto a su hermano Matt Hardy.