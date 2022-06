[En Vivo] Nacional vs. Defensor Sporting: hora y canal de TV para ver el duelo del fútbol uruguayo

Mira AQUÍ Nacional vs. Defensor Sporting EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, lunes 13 de junio, desde las 5.30 p. m. (hora de Perú) por la primera jornada del grupo B de la Primera División de Uruguay. El cotejo se disputará en el estadio Luis Franzini y la transmisión estará a cargo de GolTV y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes.

Nacional vs. Defensor Sporting: ficha del partido

Partido Nacional vs. Defensor Sporting ¿Cuándo juegan? Hoy, lunes 13 de junio ¿A qué hora juegan? 5.30 p. m. (Perú) y 7.30 p. m. (Uruguay) ¿Dónde juegan? Estadio Luis Franzini ¿Qué canal transmite? GolTV y Star Plus

Nacional vs. Defensor Sporting: la previa

Empieza la etapa intermedia. La primera jornada del grupo B del balompié charrúa tendrá como principal atractivo el compromiso entre Nacional y Defensor Sporting. El ‘Bolso’ terminó escolta del Liverpool en el Torneo Apertura y buscará su revancha en el segundo certamen del año.

Por su parte, el conjunto morado intentará sumar de a tres ante su gente. Los dirigidos por Marcelo Méndez necesitan ganar para escalar en la tabla acumulada.

Nacional vs. Defensor Sporting: posibles alineaciones

Nacional: Rochet; Lozano, Coelho, Marichal, Cándido; Y. Rodríguez, Carballo; J. L. Rodríguez, Zabala, Fagúndez o Castro; Gigliotti. DT: Pablo Repetto.

Defensor Sporting: Rossi; Sant’Anna, Mallo, Maturro, Camargo; Elizari, De los Santos; Labandeira, Méndez, Boggio; Balboa o Navarro. DT: Marcelo Méndez.

¿A qué hora juegan Nacional vs. Defensor Sporting?

El enfrentamiento entre Nacional vs. Defensor Sporting EN VIVO por la Primera División de Uruguay empezará a las 5.30 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación:

Perú: 5.30 p. m.

Colombia: 5.30 p. m.

Ecuador: 5.30 p. m.

México: 5.30 p. m.

Bolivia: 6.30 p. m.

Venezuela: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Argentina: 7.30 p. m.

Uruguay: 7.30 p. m.

Brasil: 7.30 p. m.

¿Qué canal transmite Nacional vs. Defensor Sporting?

El partido EN VIVO entre Nacional vs. Defensor Sporting será transmitido por la señal de GolTV para toda Sudamérica.

¿Qué canal es GolTV?

Aquí te enseñamos la lista de canales con la señal de GolTV para Perú.

ClaroTV: canal 95 (SD), canal 595 (HD)

MovistarTV: canal 510 (SD), canal 747 (HD)

Star Globalcom: canal 41 (SD)

DirecTV: canal 619 (SD), canal 1619 (HD).

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Nacional vs. Defensor Sporting?

Para acceder a Star Plus y ver el Nacional vs. Defensor Sporting, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Nacional vs. Defensor Sporting ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Nacional vs. Defensor Sporting por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Nacional vs. Defensor Sporting?

El partido entre Nacional vs. Defensor Sporting se jugará este lunes13 de junio en el estadio Luis Franzini, ubicado en Montevideo, Uruguay. El recinto deportivo fue inaugurado en 1963 y tiene capacidad para 16.000 espectadores.