Países Bajos vs. Gales: ¿a qué hora y dónde ver EN VIVO el choque por la Nations League?

Países Bajos vs. Gales EN VIVO chocan este martes 14 de junio por la fecha 4 de la UEFA Nations League 2022/23. El líder del Grupo 4 recibe al colero en el Stadion Feijenoord, en un duelo que tendrá la transmisión de Star Plus y la cobertura ONLINE más completa en La República Deportes. Conoce aquí el horario y más detalles de este compromiso.

Luego de dos victorias, la selección de Louis Van Gaal empató 2-2 con Polonia en la fecha 3. No obstante, la Naranja Mecánica aún lidera en solitario y buscará un resultado positivo que la mantenga en la punta con miras a la próxima fase. Gales, por su parte, rescató un empate 1-1 ante Bélgica tras sus dos derrotas anteriores, y pondrá todo de sí para seguir en la Liga A.

Países Bajos vs. Gales: ficha del partido

Partido Países Bajos vs. Gales ¿Cuándo juegan? Martes 14 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Stadion Feijenoord, Rotterdam ¿En qué canal? Star Plus

Países Bajos se mantiene como líder del Grupo 4. Foto: EFE

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Gales?

El encuentro Países Bajos vs. Gales por la UEFA Nations League inicia en los siguientes horarios, según el país:

Perú: 1.45 p. m.

1.45 p. m. México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Países Bajos vs. Gales?

Estos son los canales que transmitirán el compromiso Países Bajos vs. Gales EN VIVO para cada país:

Perú: Star+

Star+ México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fox Soccer Plus, ViX

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Venezuela: Star+

Bolivia: Star+

Paraguay: Star+

Chile: Star+

Argentina: Star+

Uruguay: Star+

España: UEFA TV.

Gales no ha tenido victorias en lo que va de la Nations League 2022-23. Foto: EFE

¿Dónde ver Países Bajos vs. Gales EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por internet de este partido de la Liga de Naciones irá por Star Plus en Latinoamérica. Si no cuentas con esta opción, puedes seguir todas las incidencias del partido Países Bajos vs. Gales EN VIVO ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes.

Países Bajos vs. Gales: alineaciones probables

Países Bajos: Cillessen; Timber, De Vrij, De Ligt; Dumfries, Berghuis, Klaassen, De Jong, Blind; Gakpo y Depay.

Cillessen; Timber, De Vrij, De Ligt; Dumfries, Berghuis, Klaassen, De Jong, Blind; Gakpo y Depay. Gales: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Ampadu; Roberts, Ramsey, Wilson, N Williams; James y Bale.

¿Dónde se jugará el partido Países Bajos vs. Gales?

El choque Países Bajos vs. Gales por la UEFA Nations League se jugará en el Stadion Feijenoord, también conocido como ‘De Kuip’ (la bañera), ubicado al sudeste de Rotterdam (Países Bajos). Su capacidad es de 51.117 espectadores.