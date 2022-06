Alemania vs. Italia: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el duelo por Nations League?

Alemania vs. Italia EN VIVO se miden este martes 14 de junio en el Borussia Park de Monchengladbach por la fecha 4 de la UEFA Nations League 2022/23. El líder y el tercero del grupo 3A se ven las caras con transmisión de Star Plus y la mejor cobertura ONLINE en La República Deportes. Encuentra aquí el horario y más detalles de este electrizante partido.

Aunque el elenco dirigido por Hansi Flick solo lleva 3 empates y ninguna victoria, también viene de una racha de 12 partidos sin perder. Del otro lado, la Azzurra de Roberto Mancini, que sigue en proceso de rearmado, llega de igualar sin goles con Inglaterra. En su último enfrentamiento por la fecha 1, ambas escuadras empataron 1-1.

Alemania vs. Italia: ficha del partido

Partido Alemania vs. Italia ¿Cuándo juegan? Martes 14 de junio ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Borussia Park, Monchengladbach ¿En qué canal? Star Plus

Alemania empató 1-1 con Hungría en la fecha anterior. Foto: EFE

¿A qué hora juega Alemania vs. Italia?

El choque Alemania vs. Italia empieza en los siguientes horarios, según tu ubicación:

Perú: 1.45 p. m.

1.45 p. m. México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Alemania vs. Italia?

Estos son los canales que transmitirán el cotejo Alemania vs. Italia EN VIVO en cada país:

Perú: Star+

Star+ México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fox Sports 1, ViX, Foxsports.com, Fox Sports App

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Venezuela: Star+

Bolivia: Star+

Paraguay: Star+

Chile: Star+

Argentina: Star+

Uruguay: Star+

España: UEFA TV.

Italia viene de igualar 1-1 con Inglaterra. Foto: EFE

¿Dónde ver Alemania vs. Italia EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este partido de la UEFA Nations League es transmitido en streaming por Star Plus en Sudamérica. Si no tienes acceso a esta opción, puedes ver todas las incidencias del Alemania vs. Italia EN VIVO ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes.

Alemania vs. Italia: alineaciones probables

Alemania: Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger; Hofmann, Kimmich, Gundogan, Raum; Sane, Muller; y Werner.

Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger; Hofmann, Kimmich, Gundogan, Raum; Sane, Muller; y Werner. Italia: Donnarumma; Calabria, Mancini, Bastoni, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Barella; Pellegrini, Scamacca y Gnonto.

¿Dónde se jugará el partido Alemania vs. Italia?

El escenario del encuentro Alemania vs. Italia por la UEFA Nations League será el Borussia Park, estadio ubicado en Monchengladbach (Alemania), con capacidad para 59.724 espectadores.