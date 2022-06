Portugal vs. Suiza EN VIVO ONLINE: ¿dónde y cómo ver el duelo de la Nations League?

Portugal vs. Suiza EN VIVO juegan este domingo 12 de junio por la fecha 4 de la UEFA Nations League 2022/23. El cuadro luso tratará de mantenerse en lo alto del Grupo 2 a partir de la 1.45 p. m. (hora peruana) en el Stade de Geneve, con transmisión de Star Plus y Tarjeta Roja. La mejor cobertura ONLINE de este duelo te la traerá La República Deportes.

La victoria 2-0 ante República Checa permitió a los muchachos de Fernando Santos consolidarse en la cima de la zona con siete puntos; esta vez, sin embargo, no tendrán a su estrella Cristiano Ronaldo. Del otro lado, los navajos siguen sin sumar tras la caída ante España y harán lo posible por salir del hoyo. El último duelo entre ambos, por la fecha 2, fue 4-0 a favor de Portugal.

¿A qué hora juegan Portugal vs. Suiza?

El partido Portugal vs. Suiza por la fecha 4 de la UEFA Nations League inicia a las siguientes horas, según el país donde te encuentres:

Perú: 1.45 p. m.

1.45 p. m. México: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Portugal vs. Suiza?

Los siguientes canales transmitirán el encuentro Portugal vs. Suiza EN VIVO:

Perú: Star+

Star+ México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fubo Sports Network, ViX

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

Venezuela: Star+

Bolivia: Star+

Paraguay: Star+

Chile: Star+

Argentina: Star+

Uruguay: Star+

España: UEFA TV.

¿Dónde ver Portugal vs. Suiza EN VIVO ONLINE GRATIS?

Este partido por la Liga de Naciones podrá verse por internet a través de Star Plus en Sudamérica. Si no tienes acceso a esta opción, puedes seguir todas las incidencias del Portugal vs. Suiza EN VIVO ONLINE GRATIS con la cobertura de La República Deportes.

¿Cómo ver Portugal vs. Suiza en Tarjeta Roja?

Para ver el Portugal vs. Suiza EN VIVO por Tarjeta Roja, haz lo siguiente:

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

En la lista de cotejos busca: Portugal vs. Suiza

Dale clic al cotejo y cierra la publicidad

Disfruta del evento.

¿Cómo ver Tarjeta Roja por internet gratis?

Si quieres ver online gratis Tarjeta Roja, debes entrar a www.tarjetarojatvonline.sx desde tu navegador de internet. Para evitar los molestos cortes de la transmisión, sugerimos tener una buena conexión a internet.

