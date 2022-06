España vs. República Checa EN VIVO: ¿dónde ver ONLINE el juego por la Liga de Naciones?

España vs. República Checa EN VIVO juegan este domingo 12 de junio por la cuarta fecha de la UEFA Nations League. La Roja saldrá por un triunfo como local en La Rosaleda desde la 1.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora española), con transmisión de ESPN, Star Plus y Roja Directa, así como la mejor cobertura ONLINE en La República Deportes.

Luego de dos empates en los que no convenció, el conjunto de Luis Enrique obtuvo su primer triunfo como visitante ante Suiza por 1-0. Ahora, a dos puntos del líder Portugal, dará todo de sí para pelear el liderato de la zona. Los checos, por su parte, quieren levantarse del golpe sufrido contra Portugal (2-0) y luchar por quedarse en la Liga A para la próxima edición, como mínimo.

¿A qué hora juegan España vs. República Checa?

El encuentro España vs. República Checa por la fecha 4 de la Liga de Naciones inicia a las siguientes horas, según el país:

Perú: 1.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m. (ET) / 11.45 a. m. (PT)

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Chile: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

España viene de derrotar 1-0 a Suiza como visitante. Foto: AFP

¿Qué canal transmite el partido España vs. República Checa?

Los siguientes canales transmitirán el partido España vs. República Checa EN VIVO en cada país:

Perú: ESPN, Star +

Estados Unidos: Fox Sports 2, ViX, Foxsports.com, Fox Sports App.

Colombia: ESPN, Star +

Ecuador: ESPN, Star +

Venezuela: ESPN, Star +

Bolivia: ESPN, Star +

Paraguay: ESPN, Star +

Chile: ESPN, Star +

Argentina: ESPN, Star +

Uruguay: ESPN, Star +

España: TVE La 1, RTVE.es, RTVE Play, fuboTV España.

¿Dónde ver España vs. República Checa EN VIVO ONLINE GRATIS?

La transmisión por streaming de este duelo de la UEFA Nations League irá en directo por Star Plus en Sudamérica y por RTVE Play en España. Si no tienes acceso a estas opciones, puedes seguir todas las incidencias y emociones del España vs. República Checa EN VIVO ONLINE GRATIS a través de la web de La República Deportes.

República Checa cayó 2-0 ante Portugal en la última fecha. Foto: AFP

¿Cómo ver España vs. República Checa en Roja Directa?

Si quieres ver el choque España vs. República Checa EN VIVO por Roja Directa, sigue estas indicaciones:

Entra a la siguiente dirección: www.rojadirectatv.club

En la lista de partidos, busca y haz clic en España vs. República Checa

Cierra la publicidad y disfruta del evento deportivo.

¿Cómo ver Roja Directa por internet gratis?

Para ver Roja Directa por internet gratis desde un dispositivo móvil o PC, solo debes acceder al portal www.rojadirectatv.club desde tu navegador favorito. Recomendamos tener una buena conexión para no tener cortes de transmisión.

