Pedro Gallese en la previa del repechaje: “No somos los mismos de hace 4 años”

La selección peruana se mide ante Australia este 13 de junio por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. La Bicolor llega como la favorita para conseguir el cupo a la cita mundialista pese a posiblemente tener las bajas de Yoshimar Yotún y Marcos López. En la previa de este duelo, Pedro Gallese se manifestó y no subestima al rival.

“ Yo siento que no somos los mismos de hace cuatro años atrás . Hay muchos compañeros que han madurado mucho. Hemos tenido muchos partidos, más experiencia. Veo al grupo muy metido, desde que vamos a entrenar, en el bus, en el camerín; todos están con ganas”, inició el ‘Pulpo’ en rueda de prensa.

Además, no restó importancia al rival. “Ninguno de los dos tiene la ventaja. Es un partido único y difícil, no va a haber ninguna ventaja . Tanto ellos como nosotros nos hemos preparado muy bien. Para todos es el partido más importante de nuestras vidas y lo vamos a tratar como tal”, agregó.

Por último, reveló que conocen las virtudes de los socceroos tras ver su último duelo ante Emiratos Árabes. “No todos los partidos son iguales. Este partido va a ser bastante duro y cerrado. Sabemos que Australia es un equipo bastante físico, que ataca con mucha gente, que llega a pisar el área. Ya lo hemos visto en el partido contra Emiratos, así que nos estamos preparando. Nos agarra con más experiencia, pero por eso no tenemos que confiarnos. Es un partido de vida o muerte”, finalizó.

¿En qué canal ver el Perú vs. Australia?

La transmisión del partidazo entre Perú vs. Australia EN DIRECTO estará a cargo de los canales Movistar Deportes (03 y 703 en HD) y Latina TV (02 y 702 en HD). También podrás seguirlo a través de las plataformas de streaming Movistar Play y Latina TV GO.

¿Cómo ver Perú vs. Australia ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las facilidades para seguir el repechaje entre Perú vs. Australia, no te preocupes, pues encontrarás toda la información en la web de La República Deportes.