Gianluca Lapadula cayó como anillo al dedo en la selección peruana ante las bajas de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán (por lesión) y el pobre rendimiento de Raúl Ruidíaz. Desde su llegada, ‘Lapagol’ supo ganarse a la hinchada gracias a su carisma y aprecio que ha demostrado en más de una ocasión por nuestro país. Por supuesto, sus goles y entrega también son factores para que sea muy querido en la Bicolor.

Ante esto, una leyenda del fútbol italiano llenó de elogios al ‘Bambino’ e hizo énfasis en que a la Azzurra le hace falta un delantero como él.

“ A la selección italiana le hace falta un Lapadula. Un delantero luchador que no se rinde, un ‘9′ azzurro. Perú es un equipo fuerte que está jugando su clasificación al Mundial. Le deseo lo mejor y ojalá pueda clasificar a la Copa del Mundo”, dijo el mítico Roberto Baggio para Eurolatinos.

Baggio disputó los mundiales de 1990, 1994 y 1998. Foto: difusión

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Australia?

El repechaje para Qatar 2022 entre Perú vs. Australia se llevará a cabo este lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana).

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

¿Cómo ver Perú vs. Australia ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las facilidades para seguir el repechaje entre Perú vs. Australia, no te preocupes, ya que encontrarás toda la información en la web de La República Deportes.