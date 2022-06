Decenas de hinchas alentaron a la selección desde la Plaza Mayor del Cusco

Cusco. Desde las 7.00 p. m. de este domingo 12 de junio, decenas de hinchas se concentraron en la céntrica Plaza de Limaqpampa Grande para alentar a la selección peruana, que el lunes se juega la última oportunidad de clasificar por sexta vez a un Mundial de fútbol.

La Copa del Mundo Qatar 2022 está prácticamente a la vuelta de la esquina, pero antes el combinado patrio deberá vencer a un difícil equipo australiano y eso lo saben los hinchas cusqueños, quienes tomaron las calles de la ‘ciudad imperial’ para alentar a la Blanquirroja.

Los hinchas ataviados con la camiseta bicolor recorrieron en caravana la avenida El Sol para luego ingresar a la Plaza Mayor, donde un considerable número de personas se contagiaron del ritmo de los bombos, tambores y trompetas que tocaban los integrantes de la banda de la barra peruana.

Los fanáticos, la mayoría perteneciente a la barra Imperio Blanquirrojo, se apostaron frente a la catedral y contagiaron su entusiasmo a las personas que paseaban por la Plaza Mayor y todos a una sola voz, entonaron la frase:

“ Cómo no te voy a querer, cómo no voy a querer, si eres mi Perú querido, mi país bendito que me vio nacer ”, entre otros cánticos de la barra nacional.

Perú enfrentará este lunes 13 de junio, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), a Australia por el partido de repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022. En las principales plazas del Cusco se instalarán pantallas gigantes para que los hinchas sigan las incidencias del importante encuentro deportivo.