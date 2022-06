¿Cuántos hinchas de la selección peruana estarán presentes para el repechaje en Qatar?

La selección peruana enfrentará a Australia este lunes 13 de junio en un partido vital para definir si clasifica al Mundial Qatar 2022. Por tal motivo, una gran cantidad de fanáticos estará presente en el estadio Ahmed bin Ali de Rayán con el objetivo de darle ánimos al equipo dirigido por Ricardo Gareca y dejar el aliento en la cancha. Bajo ese contexto, ¿cuántos aficionados nacionales asistirán?

Según dio a conocer Movistar Deportes, serán 12.000 los peruanos que pintarán de rojo y blanco el recinto que pertenece al club Al Rayyan, el cual cuenta con capacidad para 44.740 espectadores. Por otro lado, el seleccionado de Australia estará acompañado por 1.000 aficionados.

“Aproximadamente, más o menos se harán presente 12.000 peruanos en el estadio. Por el lado de Australia, solo 1.000. (...) Puede ser una ventaja para ellos porque la presión estará al lado de Perú”, informaron desde Doha.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Australia?

El repechaje para Qatar 2022 entre Perú vs. Australia se llevará a cabo este lunes 13 de junio a la 1.00 p. m. (hora peruana).

México: 1.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

¿En qué canal ver el Perú vs. Australia?

La transmisión del partidazo entre Perú vs. Australia EN DIRECTO estará a cargo de los canales Movistar Deportes (03 y 703 en HD) y Latina TV (02 y 702 en HD). También podrás seguirlo a través de las plataformas de streaming Movistar Play y Latina TV GO.

¿Cómo ver Perú vs. Australia ONLINE GRATIS?

Si es que no tienes las facilidades para seguir el repechaje entre Perú vs. Australia, no te preocupes, pues encontrarás toda la información en la web de La República Deportes.