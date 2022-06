Cada vez falta menos para el trascendental encuentro que sostendrán las selecciones de Perú y Australia con miras a obtener un cupo al Mundial de Qatar 2022 y, aunque el equipo que dirige Ricardo Gareca parte como favorito en las apuestas, la selección de Oceanía tiene experiencia superando esta instancia.

A pesar de haber clasificado al último mundial venciendo a una representación de América, los seguidores australianos no ven muchas posibilidades que los socceroos puedan superar a la Blanquirroja, en esa misma línea, Mathew Leckie, uno de los referentes del equipo oceánico, reveló que esta situación no le preocupa.

“Sabemos lo difícil que es y cuánto tenemos que esforzarnos para obtener esos resultados. Cuando se dice que se nos ha descartado o que la gente probablemente no espera que estemos ahí por el lugar en el que están jugando nuestros jugadores, en este momento, eso realmente no me molesta. Eso no es un impulso para mí”, manifestó al departamento de prensa de su selección.

En esa misma línea, valoró tener nuevamente la posibilidad de disputar un cupo mundialista, ya que por motivos de competitividad los dirigidos por Graham Arnold, dejaron de competir en la confederación de Oceanía para hacerlo en la asiática, hecho por el cual parten con ventaja al haber disputado varios partidos en Qatar.

“Definitivamente será gratificante solo por el hecho de que una vez que has estado aquí o has participado en una clasificación para la Copa del Mundo, entiendes lo difícil que es. A menos que estés aquí, realmente no puedes juzgar o entender lo difícil que es ir a este tipo de países y jugar en este tipo de condiciones, en este tipo de ambientes”, indicó el futbolista del Melbourne City FC.

Deportista perteneció cuatro temporadas al Hertha Berlín. Foto: AFP

No repetirán errores

Asimismo, bajo la consigna de mostrar su mejor versión ante Perú, el centrocampista reveló que el plantel australiano ha observado el cotejo disputado ante Emiratos Árabes Unidos, con la intención de mejorar las falencias que mostraron en dicho encuentro.

“Pienso en cada partido. Siempre hay cosas en que puedes trabajar y mejorar. Hemos revisado el partido, vimos lo bueno que hicimos y algunas cosas que tenemos que mejorar un poco”, concluyó Leckie.